Москва, 31 августа, 2020, 10:35 — ИА Регнум. За минувшие сутки в РФ выявили 4993 случая заражения коронавирусом. Об этом 31 августа сообщили в оперативном штабе Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые случаи зафиксированы в 83 регионах РФ. Больше всего их в Москве — 685. Далее следуют Петербург — 188, Подмосковье — 146, Нижегородская область — 138, Калмыкия — 132, Ставрополье и Ростовская область — по 128.

Всего с начала распространения вируса в России зафиксировали 995 319 случаев заражения коронавирусом.