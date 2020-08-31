Москва, 31 августа, 2020, 10:51 — ИА Регнум. Экономическая политика в России нуждается в иных приоритетах. Об этом 31 августа заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

«Та экономическая политика, которая реализовывалась многие годы, характеризовалась стабилизацией макроэкономической ситуации», — сказал Титов.

Уполномоченный отметил, что бизнесу нужен рост. Поэтому и экономическая политика правительства должна иметь приоритеты, направленные на реализацию данных целей.

«Приоритеты модернизации, повышения производительности труда, экономики, основанной на конкуренции, а не на вертикали крупных сырьевых компаний», — перечислил необходимые приоритеты Титов.