Санкт-Петербург, 31 августа, 2020, 10:42 — ИА Регнум. За последние сутки в Санкт-Петербурге подтвердили еще 188 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили 31 августа в федеральном оперштабе. Это на два случая больше, чем было выявлено днем ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Средний суточный уровень заражения в районе 179−189 новых случаев держится в городе уже с 21 августа.

С учетом новых данных в Петербурге зарегистрировано 36 667 случаев инфицирования коронавирусом за всё время пандемии.

Выписаны за последние сутки в Петербурге в связи с выздоровлением 96 человек. Общее количество переболевших достигло 25 789 человек.

За минувшие сутки комиссия по установлению причин смерти не зафиксировала ни одного летального исхода от COVID-19. Возможно, это объясняется выходным днем. Общая цифра умерших от этой болезни — 2421 человек.

За воскресенье, 30 августа, в Петербурге обследовали на коронавирус 10 203 человека. Под медицинским наблюдением с подозрением на «ковид» находится 309 человек. Из них четверо — в обсерваторе, 305 — контактные лица.

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За последние сутки в России выявили 4993 подтвержденных случая коронавирусной инфекции в 83 регионах. Нарастающим итогом зарегистрировано 995 319 случаев (+0,5% за минувшие сутки). За последние сутки подтверждено 83 летальных случая. За весь период по России умерло 17 176 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 2 405 человек. За весь период выписано по России 809 387 человек.