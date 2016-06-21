В Томской области режим ограничений продлён до 30 сентября
Томск, 31 августа, 2020, 10:32 — ИА Регнум. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил режим ограничений в регионе до 30 сентября. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.
Одновременно в Томской области снимается ряд запретов. Будет разрешена работа детских и взрослых учреждений дополнительного образования, всех учреждений общественного питания, санаторно-курортных учреждений. Однако при этом должны соблюдаться все требования Роспотребнадзора.
«По сути, у нас в области остаются под запретом только массовые мероприятия в закрытых помещениях», — отметил Жвачкин.
По его словам, «главное ограничение одно». Это обязательное использование защитных масок и дезинфекция рук в общественном транспорте, в учреждениях торговли и так далее.
Напомним, по состоянию на 30 сентября в Томской области коронавирус был выявлен у 5596 человек.