Москва, 31 августа, 2020, 10:25 — ИА Регнум. В «Единой России» предложили вернуться к системе страхования занятости населения, передает корреспондент ИА REGNUM 31 августа.

Джон Лэнгли Ховард. Безработные. 1937

«Мы как партия хотели бы предложить сторонам социального партнерства обсудить возвращение к системе страхования занятости населения. Это не первоочередной шаг, что нужно сделать немедленно и сейчас, но эта та модель, которая могла бы быть обсуждена сторонами», — заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев в ходе совещания с участием главы Минтруда Антона Котякова.

По его мнению, в этой модели могли бы участвовать все три стороны: государство, вносили бы (взносы) стороны социального партнерства — работники и работодатели.

«Понятно, что эта идея непопулярно прозвучит сейчас», — добавил Исаев.