Иркутск, 31 августа, 2020, 10:19 — ИА Регнум. Сегодня, 31 августа, министр здравоохранения России Михаил Мурашко работает в Иркутской области. Эту информацию корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в пресс-службе областного правительства.

Duma.gov.ru Михаил Мурашко

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Известно, что он примет участие в церемониях вручения государственных наград, также автомобилей автомобилей скорой помощи. Также Мурашко посетит один из ФАПов и побывает в ряде медицинских учреждений региона: Иркутском областном онкологическом диспансере, городской клинической больнице №9, областной клинической больнице и медицинском университете.

Помимо этого, запланированы встречи с главой Приангарья Игорем Кобзевым, медицинской общественностью и совещание. Также, вероятнее всего, будет обсуждаться ситуация с распространением в регионе коронавируса.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро, 31 августа, общее число выявленных носителей коронавируса в Иркутской области составляет уже 16 886 человек, причём 76 добавилось только за последние сутки. Новых летальных случаев за выходные не произошло.