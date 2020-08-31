Иваново, 31 августа, 2020, 10:09 — ИА Регнум. Представителя главы Чечни в Ивановской области Ису Эдильсултанова арестовали на два месяца. Такое решение принял суд в Ивановской области. Эдильсултанова обвиняют в мошенничестве и фальсификации доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности, пишет ТАСС.

George Hodan Арест

Как сообщало ИА REGNUM, представитель главы Чечни в Ивановской области был задержан 26 августа в Крыму по подозрению в совершении ряда преступлений в составе организованной группы. Вместе с ним были задержаны еще пять человек, в том числе его родственники и юристы компании.

Следствие полагает, что задержанный планировал завладеть имуществом компании в Иваново на сумму более 40 млн рублей, которая проходит процедуру банкротства. Для этого была совершена подделка документов. Сам Иса Эдильсултанов обвинений в свой адрес не признает. Суд постановил поместить его под стражу до 24 октября.