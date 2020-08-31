Сосновый Бор, Ленинградская область, 31 августа, 2020, 10:04 — ИА Регнум. На Ленинградской АЭС новый энергоблок № 6 с реактором ВВЭР-1200 (второй блок проекта ЛАЭС-2) вышел на минимально-контролируемый уровень мощности (МКУ). Об этом ИА REGNUM сообщили 31 августа в департаменте коммуникаций АО «Концерн Росэнергоатом».

АО «Концерн Росэнергоатом» Запуск энергоблока на ЛАЭС-2

«Это означает, что аппаратура контроля нейтронного потока зафиксировала устойчивую нейтронную мощность и в активной зоне реактора впервые началась самоподдерживающаяся управляемая ядерная реакция», — объяснили атомщики.

МКУ позволит безопасно провести ряд тестирований и проверить физические характеристики активной зоны реактора на соответствие требованиям проекта. После этого Ростехнадзор выдаст разрешение на энергопуск и специалисты начнут поэтапный набор мощности реактора, пояснил главный инженер Ленинградской АЭС-2 Александр Беляев.

Ввод энергоблока №6 ВВЭР-1200 в эксплуатацию проводится поэтапно и начался 19 июля 2020 года, когда в корпус реактора была загружена первая тепловыделяющая сборка со свежим ядерным топливом. Ввод энергоблока ВВЭР-1200 в промышленную эксплуатацию запланирован на 2021 год.

После этого энергоблок №2 ЛАЭС с реактором РБМК-1000, отработавший в течение 45 лет, будет выведен из эксплуатации.