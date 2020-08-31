Москва, 31 августа, 2020, 09:44 — ИА Регнум. С бывшего руководства Московского индустриального банка (МИнБ) будет взыскано 198,1 млрд рублей убытков. Соответствующий иск Банка России удовлетворил Арбитражный суд Москвы.

(сс) succo Суд

Решение суда опубликовано в картотеке дел. Иск был подан к бывшим акционерами и топ-менеджерам Московского индустриального банка.

Как сообщало ИА REGNUM, арбитраж Тульской области 10 сентября 2020 года планирует начать рассмотрение банкротного иска, поданного Московским индустриальным банком к ООО Торгово-развлекательный центр «Миллионный».