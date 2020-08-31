Санкт-Петербург, 31 августа, 2020, 09:43 — ИА Регнум. Движение поездов Петербургского метрополитена от станции «Шушары» до станции «Проспект Славы» и обратно закрыто по техническим причинам, на месте ведутся следственные действия. Об этом 31 августа корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

Дарья Драй ИА REGNUM Петербургский метрополитен

Движение по фиолетовой, пятой линии метро было остановлено в 09:25 мск 31 августа «по технической причине» между станциями «Шушары», «Дунайская» и «Проспект Славы». Поезда ходят только от станции «Международная» до станции «Комендантский проспект» на севере города.

«С 09:25 перегон «Международная-Шушары» закрыт для оперативно-следственных мероприятий, движение на этом участке нет», — уточнили в метрополитене.

По предварительной информации, в метро погиб так называемый «зацепер».