Москва, 31 августа, 2020, 09:39 — ИА Регнум. Представители ФСБ совместно с рядом ведомств провели операцию по задержанию финансистов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

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«Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом, МВД России, Росфинмониторингом и Росгвардией проведена операция по пресечению преступной деятельности законспирированной ячейки, действующей на территории Москвы, Московской области, Республики Дагестан, Красноярского края и Ханты-Мансийского автономного округа, осуществлявшей сбор и переправку денежных средств на нужды запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сказали в ЦОС ФСБ.

Отмечается, что в отношении шести российских граждан возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).

Также сообщается, что у задержанных изъяты средства связи и платёжные инструменты. Следователи полагают, что задержанные финансировали террористов с 2016 года по июнь 2017 года. Всего было собрано не менее полумиллиона рублей.