Екатеринбург, 31 августа, 2020, 09:38 — ИА Регнум. В Екатеринбурге локализован пожар на Свердловском хлебомакаронном комбинате. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Tammy Sue Пожар

Распространение огня было остановлено в 11:06 по местному времени. Площадь пожара на данный момент составляет 800 кв. метров. Борьба с ним идёт на кровле и внутри цеха.

Пострадавших нет. Возгорание было вовремя обнаружено благодаря противопожарной сигнализации. Как сообщало ИА REGNUM, пожар начался утром.