Москва, 31 августа, 2020, 09:32 — ИА Регнум. Власти Москвы приняли решение не проводит в День города массовые гулянья и не запускать фейерверки, сообщается на портале мэра столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM ВДНХ. Москва

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Такое решение принято, чтобы избежать распространения коронавируса. День города пройдет в спокойной обстановке. Центральные улицы перекрываться не будут.

Принять участие в праздничных мероприятиях москвичи смогут по месту жительства — в парках и на районных площадках для гуляний.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году День города будет отмечаться в Москве 5 и 6 сентября. Столица России отметит свое 873-летие.

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