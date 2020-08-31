Новосибирск, 31 августа, 2020, 09:23 — ИА Регнум. В Новосибирской области выросла цена на пшеницу нового урожая. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве сегодня, 31 августа, сообщил министр сельского хозяйства области Евгений Лещенко.

Government.ru Пшеница

«С текущей недели у нас началась реализация зерна урожая текущего года. Средняя цена реализации — пшеница третий класс 12 тыс. 298 рублей за тонну, четвертый — 11 тыс. 450 рублей за тонну. Цена реализации существенно выше 2019 года и формирует привлекательный уровень рентабельности зернового хозяйства», — цитирует ТАСС Лещенко.

Уточняется, что цена выросла из-за потерь от засухи.