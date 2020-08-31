Москва, 31 августа, 2020, 09:19 — ИА Регнум. Финансово неготовым к началу пандемии коронавирусной инфекции в России оказалось большинство предпринимателей. Так, согласно данным опроса, поведённого аналитическим центром НАФИ в августе, накоплений к началу эпидемии не имели 62% бизнесменов.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Деньги

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32% представителей бизнеса заявили, что их компания имела определённые накопления и финансовые резервы. При этом большинство из них (81%) считают, что для преодоления сложностей, связанных с пандемией, и вызванных ею кризисов, даже имеющихся в наличии средств недостаточно, пишет ТАСС со ссылкой на исследование. Только треть российских компаний к началу пандемии имела финансовую «подушку безопасности».

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Чтобы сократить издержки компаний в непростой экономической ситуации, предприниматели в первую очередь сокращали расходы на маркетинг и рекламу (42%). Треть компаний сокращала штат сотрудников, 26% уменьшали оклад персонала. 22% отказались от аренды офисов.

Как сообщало ИА REGNUM, только в Забайкальском крае пострадавшими из-за карантинных ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, признаны 9012 объектов малого и среднего бизнеса и 14 108 человек, занятых в данном виде деятельности.