Барнаул, 31 августа, 2020, 09:15 — ИА Регнум. Недавнее заявление главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебреисуса о влиянии коронавируса на психическое здоровье миллионов людей корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»):

Феликс Йеневайн. Чума

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»Глава ВОЗ абсолютно прав: разного рода болезни оказывают закономерное и при этом отрицательное воздействие на психику человека, не является исключением и новая коронавирусная инфекция. Ситуация усугубляется немалой по своим масштабам информационной кампанией по освещению пандемии.

Разумеется, в такой ситуации создаются исключительно благоприятные условия для формирования как неврозоподобных состояний, так и для манифестации скрытых и латентных форм психических заболеваний. Современная медицина в целом неплохо справляется с такими проблемами, однако нужно понимать, что большинство людей за соответствующей помощью обращаться не будет. В любом случае в контексте пандемии большой интерес будут представлять данные статистики по распространению психических заболеваний за 2020 год».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус в ходе брифинга в Женеве заявил, что пандемия коронавируса оказала влияние на психическое здоровье миллионов людей. По его словам, около одного миллиарда человек в мире живут с психическими расстройствами.