Барнаул, 31 августа, 2020, 09:05 — ИА Регнум. На примере создания прибора для определения коронавируса в воздухе и других подобных примерах мы видим, как это ни странно звучит, позитивное влияние пандемии на научно-технический прогресс. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»):

Коронавирус

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"Что касается самого прибора, то достаточно трудно оценить его потенциальные возможности. Прежде всего, большой вопрос в его чувствительности и способности дифференцировать разновидности вирусов. Наивно полагать, что он будет высокоточным, учитывая, что даже взятие материала из очага вирусной инвазии зачастую не является информативным.

Изучение коронавирусной инфекции показало, что инфицирующая доза возникает на расстоянии до двух метров от дыхательных путей больного, а далее концентрация вирусных частиц резко снижается за счёт их рассеивания. Иначе говоря, прибор в комнате может не зафиксировать наличия вируса, а инфицирование все равно будет происходить при несоблюдении социальной дистанции. Таким образом, к возможностям анонсированного прибора и целесообразности его применения можно относиться лишь скептически».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что в России появился прибор «Детектор-БИО», способный выявлять вирусы в воздухе, известило РИА Новости со ссылкой на слова генерального директора Красногорского завода имени Зверева Александра Новикова. Данный прибор разработан совместно с сотрудниками НИЦ Гамалеи.