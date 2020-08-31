Санкт-Петербург, 31 августа, 2020, 09:01 — ИА Регнум. Фуд-корты в торговых центрах, кинотеатры и концертные залы в Санкт-Петербурге могут открыть уже 12 сентября, если это позволит сделать эпидемиологическая ситуация. Такую перспективу чиновники в Смольном согласовали с Роспотребнадзором.

Иван Шилов ИА REGNUM Кинотеатр

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"Мы собираемся посмотреть, как повлияет на заболеваемость начало учебного года. Если последствия не будут крайне неблагоприятными, то будем дальше снимать ограничения», — заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин изданию «Коммерсантъ».

Напомним, 28 августа губернатор Александр Беглов предложил начальнику управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталии Башкетовой определить условия для открытия театров, кинотеатров, фуд-кортов и магазинов-«островков» в торговых центрах, которые до сих пор, уже пять месяцев, остаются закрытыми из-за пандемии коронавируса.

По действующему в настоящее время постановлению правительства Санкт-Петербурга деятельность фуд-кортов и кинотеатров запрещена до 20 сентября.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе киносети и частные кинотеатры Петербурга потребовали от Смольного отменить запрет на работу и разрешить им открыться уже с 1 сентября. Такое же требование выдвинули представители других «запрещенных» из-за пандемии видов бизнеса.

По данным «Коммерсанта», представители торговых центров также решили обжаловать остающиеся ограничения в Санкт-Петербургском УФАС. Они просят антимонопольное ведомство проверить постановление Смольного на соответствие законодательству и принять решение об отмене противоречащих ему норм, обращая внимание, что фуд-корты и «острова» работают в гипермаркетах и универмагах, на вокзалах и в аэропорту.

В свою очередь Евгений Елин пояснил, что работа общепита на транспортных объектах является вынужденной мерой, принятой в интересах пассажиров. Во всех иных местах действуют ограничения.