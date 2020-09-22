Протесты захлестнули Белоруссию после состоявшихся в августе 2020 года выборов президента, по итогам которых, как заявили в местной ЦИК, Александр Лукашенко получил более 80%. Несогласные с результатами выборов жители страны вышли на улицы. Однако протестные акции были жёстко разогнаны ОМОНом. Рабочие крупнейших белорусских предприятий начали объявлять забастовки. Лукашенко пока отказывается от любых форм диалога с протестующими. Активисты подвергаются задержаниям, на организаторов забастовок оказывается давление со стороны руководителей предприятий. Несмотря ни на что, протесты в Белоруссии не останавливаются. Подробности о ситуации в стране читайте в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

08:48 31.08.2020 Призывы к забастовкам на ключевых белорусских предприятиях исходили извне, а не от самих рабочих. Об этом заявил заместитель премьер-министра республики Юрий Назаров. Читайте подробнее: В Минске рассказали, откуда исходили призывы к забастовкам на заводах

09:53 31.08.2020 Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил с днем рождения президента Белоруссии Александра Лукашенко. В своем поздравлении в телеграм-канале чеченский лидер обратился не только к самому имениннику, но и ко всему белорусскому народу. Он попросил оказать поддержку Лукашенко в трудной ситуации, которая сложилась после выборов, напомнив, какие испытания пришлось выдержать народу Чечни в годы двух военных кампаний. Об этом: Кадыров попросил народ Белоруссии поддержать Лукашенко

10:09 31.08.2020 У резиденции Лукашенко [© ИА REGNUM]

10:45 31.08.2020 Бывший кандидат в президенты Белоруссии, выборы которого состоялись в республике 9 августа, Светлана Тихановская планирует выступления на Совбезе ООН 4 сентября и в Парламентской ассамблее Совета Европы 8 сентября. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба экс-кандидата, которая в настоящее время находится в Литве. Подробности в материале: Тихановская собирается выступить на заседаниях Совбеза ООН и ПАСЕ

11:19 31.08.2020 В Солигорске задержали и доставили в местный РОВД сопредседателя стачкома ОАО «Беларуськалий» Анатолия Бокуна. Об 31 августа сообщил пресс-секретарь стачечного комитета Глеб Сандрас. Читайте также: Один из лидеров стачкома «Беларуськалия» Бокун задержан в Солигорске

11:23 31.08.2020 В настоящее время на территории Белоруссии продолжаются массовые демонстрации против действующего президента Александра Лукашенко. Однако сам Лукашенко, похоже, останется у власти, в чем ему поможет официальная Москва. Такое мнение в эфире телеканала SVT высказал начальник отдела изучения политики России при Институте оборонных исследований Швеции Якоб Хеденскуг. Читайте также: SVT: Россия позволяет Лукашенко оставаться у власти

11:44 31.08.2020 Оппозиция Белоруссии готова рассмотреть возможность участия международных организаций в качестве посредника в переговорах с действующей в стране властью. Такое заявление сделала бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская. Читайте также: Тихановская заявила об открытости оппозиции для переговоров

12:07 31.08.2020 Глава дипломатии ЕС подтвердил, что Украину в её нынешнее отвратительное марионеточное и разрушительное качество повергли именно европейцы, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя высказывания Жозепа Борреля. Читайте подробнее: Боррель признал, что ЕС разрушил Украину. На очереди Белоруссия

12:21 31.08.2020 Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил председателя Верховного суда республики Валентина Сукало подключиться к работе по обновлению белорусской конституции. Подробности в материале: Лукашенко призвал главу ВС включиться в работу по обновлению конституции

12:29 31.08.2020 Власти Литвы, Латвии и Эстонии намерены ввести санкции в отношении белорусских чиновников, которых они считают причастными к фальсификации выборов президента Белоруссии. Об этом 31 августа сообщил на пресс-конференции президент Литвы Гитанас Науседа. Подробности в материале: Литовский президент рассказал о введении санкций против Минска

12:36 31.08.2020 Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Латвию, который был запланирован в апреле текущего года и отложен из-за пандемии коронавируса, «снят с повестки дня». Об этом 31 августа заявил глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс. Читайте подробнее: МИД Латвии: намеченный визит Лукашенко «снят с повестки дня»

12:37 31.08.2020 Неназванные «внешние силы» устраивают забастовки на белорусских промышленных гигантах, в частности — на Белорусском металлургическом заводе. Об этом 30 августа в интервью государственному телевидению постсоветской республики заявил вице-премьер Юрий Назаров. «Тот же БМЗ, запустить печи — это дополнительные расходы электрической энергии, это все себестоимость, это конкурентоспособность нашей продукции. Но вот просто когда — ну я так назову — внешние силы прорвались на наш завод БМЗ и остановили на два часа технологическую операцию по загрузке печей, это оценили мы порядка около полутора миллионов рублей. То есть это большие деньги», — сказал вице-премьер. Об этом: Вице-премьер Белоруссии: Предприятия останавливают «внешние силы»

12:56 31.08.2020 На сегодняшний день нужда во вмешательстве резерва российских силовиков во внутренние дела Белоруссии отсутствует. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Еще раз хочу подчеркнуть, что в настоящее время речи об использовании этот резерва не идёт. Президент также всячески подчёркивал, что речь идёт только о крайней ситуации, о ситуации, когда экстремистские элементы перейдут к прямой дестабилизации», — сказал Песков. Читайте подробнее: Кремль заявил об отсутствии необходимости вмешательства в дела Белоруссии

12:57 31.08.2020 Власти Белоруссии действительно не могут сейчас вести предлагаемый им «диалог с оппозицией», поскольку оппозиции как единого целого в Белоруссии не существует, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя высказывания помощника Александра Лукашенко Николая Латышенка. Читайте подробнее: Тезис о «диалоге с оппозицией» для Белоруссии сейчас — вредная абстракция

13:00 31.08.2020 Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию состоится «в течение пары недель». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Два президента вчера условились, что это состоится в ближайшие недели. Ну, соответственно, в течение пары недель точно встреча состоится», — сказал Песков. Об этом: В Кремле рассказали, когда Лукашенко приедет к Путину

13:03 31.08.2020 Белорусская оппозиция находится в замешательстве и не знает, какой политической линии придерживаться дальше. Об этом 31 августа заявил политолог Сергей Михеев на телеканале «Россия 24». Об этом: Белорусская оппозиция тщетно «накачивает» себя политическим весом — эксперт

13:14 31.08.2020 «И по поводу судов, — сказал Лукашенко. — Многие хотят ‑ и в самом судейском сообществе — некой независимости. Хотя я готов с кем угодно спорить, что самый независимый суд — в Белоруссии. Пусть никто не смеется. Вы-то знаете, насколько я оберегаю вас от разного рода накатов или же телефонных просьб и разговоров. Я часто говорю, что все зависит от судей: если они хотят быть от кого-то зависимыми, значит, они будут отвечать, образно говоря, на эти звонки. Вы никогда от меня тайно не получали ни одного звонка, у нас все открыто. Если президент контролирует какое-то уголовное дело, я об этом открыто говорю, и вы тоже». Об этом: Лукашенко: Белорусский суд — самый независимый

13:17 31.08.2020 Президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет в Москву с визитом в течение ближайших двух недель. Об этом 31 августа рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Читайте подробнее: Путин и Лукашенко проведут встречу в Москве в течение двух недель — Песков

13:19 31.08.2020 Президент Белоруссии Александр Лукашенко смог перехватить инициативу у белорусской оппозиции благодаря тому, что смог воспользоваться симпатиями белорусского общества в отношении России. Об этом 31 августа заявил политолог Сергей Михеев на телеканале «Россия 24». Об этом: «Теперь тоже с Россией» — у белорусской оппозиции увидели признаки слабости

13:26 31.08.2020 Политический кризис в Белоруссии наглядно показал, что «антироссийскую» тему в этой стране использовать в политических целях эффективно нельзя. Об этом 31 августа заявил политолог Сергей Михеев на телеканале «Россия 24». Читайте подробнее: Политолог: тема российских отношений вытаскивает Лукашенко из кризиса

13:31 31.08.2020 Сейчас в Белоруссии «признаки гибридной войны» прослеживаются и выражаются в том, что на население постсоветской республики оказывается информационное воздействие, направленное на формирование у него мнения о необходимости противодействия властям. Об этом 30 августа в эфире гостелеканала «Беларусь 1» заявил начальник Научно-исследовательского института Вооруженных сил республики Виктор Тумар. Говоря об участниках массовых акций протеста в Белоруссии, начальник военного НИИ отметил, что они не осознают факта захвата своего сознания некими деструктивными силами. Тумар считает, что в Белоруссии неназванные организаторы протестных выступлений действуют «точно так же», как в Египте, Венесуэле и на Кубе. Подробности в материале: Минобороны Белоруссии в очередной раз выявило «признаки гибридной войны»

13:36 31.08.2020 Попытка использовать антироссийскую повестку лидерами белорусской оппозиции обернулась провалом. Об этом 31 августа заявил политолог Сергей Михеев на телеканале «Россия 24». Читайте также: Протесты в Белоруссии: «взять нахрапом, как на Украине, не удалось»

13:40 31.08.2020 Белорусская оппозиция не имеет внятной политической стратегии и запуталась в собственных требованиях. Об этом 31 августа заявил политолог Сергей Михеев на телеканале «Россия 24». Читайте подробнее: «Если Лукашенко снова выигрывает выборы»: белорусская оппозиция в тупике?

13:42 31.08.2020 Российская сторона готова помочь Белоруссии в работе по изменению конституции, так как имеет свежий и богатый опыт. Об этом 31 августа рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом: Россия может помочь Белоруссии с изменением конституции — Песков

13:48 31.08.2020 Западные санкции могутпривести ктранспортной блокаде Белоруссии со стороны ЕС, при этомпотеря белорусского транзита больно ударит по экономике Литвыи Латвии, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя высказывания президента Литвы Гитанаса Науседы. Читайте подробнее: Вывод белорусских грузов из портов Литвы в наших интересах. Надо поддержать

14:44 31.08.2020 У резиденции Лукашенко [© ИА REGNUM]

14:48 31.08.2020 Въезд в Латвию запрещен президенту Белоруссии Александру Лукашенко и еще 29 белорусским чиновникам. Сообщение об этом опубликовано 31 августа на сайте латвийского МИД. Читайте подробнее: Латвия закрыла границы для Лукашенко

14:52 31.08.2020 Владимир Путин не нуждается в согласовании ввода российских военнослужащих на территорию Белоруссии для стабилизации обстановки в другой части Союзного государства России и Белоруссии. Об этом 31 августа заявил журналистам глава кремлёвской пресс-службы Дмитрий Песков. Об этом: Песков: РФ обязана помочь Белоруссии силой, согласия Совфеда не требуется

15:10 31.08.2020 Архиепископ Тадеуш Кондрусевич, являющийся главой Римской католической церкви в Белоруссии, в настоящее время находится на белорусско-польской границе и не пропускается белорусской стороной на территорию республики. Об этом 31 августа сообщил врио пресс-секретаря Конференции католических епископов Белоруссии Юрий Санько. Читайте также: Главу католиков Белоруссии Кондрусевича не впускают из Польши

15:16 31.08.2020 Наряду с Латвией Литва и Эстония также запретили въезд в страну президенту Белоруссии Александру Лукашенко и еще 29 белорусским официальным лицам из-за ситуации после президентских выборов.

15:16 31.08.2020 «На основании решения кабинета министров Латвийской Республики, а также координации с министерствами иностранных дел Эстонии и Литвы министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс принял решение на неопределенный срок установить запрет на въезд в Латвию для 30 должностных лиц Республики Беларусь», — говорится в сообщении латвийского МИД от 31 августа.

15:25 31.08.2020 Президент Белоруссии Александр Лукашенко в результате протестов осознал, что у него нет настоящих союзников, кроме Москвы. Об этом 31 августа заявил политолог Сергей Михеев на телеканале «Россия 24». Читайте также: «Лукашенко протрезвел: никто кроме России не поможет» — эксперт

15:33 31.08.2020 Запад не может действовать в Белоруссии так же, как он это делал в 2014 году и позже на Украине. Об этом 31 августа заявил политолог Сергей Михеев на телеканале «Россия 24». Читайте также: «Помнят про Крым и Донбасс» — о политике Запада в отношении Белоруссии

15:45 31.08.2020 В Евросоюзе нет единой политической позиции в отношении будущего Белоруссии. Об этом 31 августа заявил советник ректора МПГУ Евгений Спицын на телеканале «Россия 24». Об этом: «Новая Украина Германии не нужна» — о белорусском протесте и влиянии Запада

15:48 31.08.2020 Президент Белоруссии Александр Лукашенко понял, что в сложившемся политическом кризисе он может опереться только на Москву. Об этом 31 августа заявил советник ректора МПГУ Евгений Спицын на телеканале «Россия 24». Читайте подробнее: Политолог объяснил нежелание Лукашенко говорить о протестах с Западом

15:56 31.08.2020 Председатель Верховного суда Белоруссии Валентин Сукало допустил передачу функций президента страны по назначению судей областных и районных судов на местный уровень. Об этом он заявил 31 августа журналистам, сообщает БелТА. По словам Сукало, в судах всех уровней работают 1239 судей. Он считает, что нет необходимости, чтобы всех их назначал глава государства.

15:57 31.08.2020 «Функции президента в этой части могут быть несколько упрощены. Что касается судей высших судов — да, а что касается назначения судей областных и районных судов — думаю, это можно передать местным советам», — сказал председатель Верховного суда Белоруссии. Он отметил, что у Верховного суда есть и другие предложения по функционированию судебной системы, которые можно отразить в новой Конституции, но их пока рано озвучивать. «Мы готовы их представить главе государства или в конституционную комиссию», — добавил Валентин Сукало.

15:57 31.08.2020 В ходе несанкционированных акций протеста, которые состоялись в Белоруссии 30 августа, сотрудниками правоохранительных органов было задержано 173 человека. Об этом 31 августа сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова. Подробности в материале: В Белоруссии ещё 173 человека задержаны во время беспорядков

15:58 31.08.2020 Президент Белоруссии Александр Лукашенко с председателем Верховного суда Валентином Сукало. president.gov.by

16:01 31.08.2020 Запад не проявляет глубокой заинтересованности в белорусских событиях из-за того, что сейчас есть другие более острые проблемы, связанные с пандемией и мировым экономическим кризисом. Об этом 31 августа заявил советник ректора МПГУ Евгений Спицын на телеканале «Россия 24». Подробности в материале: На Западе не хватает ресурсов на белорусский майдан — политолог

16:17 31.08.2020 Страны Прибалтики ввели против Александра Лукашенко декоративные санкции, потому что на самом деле ничуть не возражают против его дальнейшего пребывания во главе Белоруссии, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. Об этом: Эксперт: санкции Прибалтики — декорация для вечной «борьбы» с Лукашенко

16:33 31.08.2020 Украинский политик, депутат Рады предыдущего созыва Александр Черненко заявил, что не понимает, почему официальный Киев до сих пор боится прямо заявить, что Александр Лукашенко — «нелегитимный президент». Об этом политик заявил в своем комментарии сегодня, 31 августа. Черненко отмечает, что можно «сколько угодно» присоединяться к позиции ЕС и ставить на паузу дипломатические отношения, но неужели Киеву так трудно четко артикулировать, что Лукашенко — «нелегитимный президент». Политик также предлагает план — выступить против Лукашенко на уровне Верховной рады. «Если этого не хочет сделать офис президента Украины или МИД, то позвольте хотя бы это сделать парламенту. Дайте из администрации отмашку «слугам», в душе большинство из них не против», — подчеркивает Черненко. «Не понимаю, чего боится официальный Киев? Почему для Литвы, экономика которой реально пострадает, если Беларусь остановит транзит и откажется от литовских портов, ситуация как раз понятная, о чем было заявлено на всех возможных уровнях. Неужели украинская власть боится испортить отношения с неадекватным престарелым диктатором, который с автоматом бегает по собственному дворцу», — заявляет также экс-депутат. Читайте также: Украинский политик: почему же официальный Киев так боится Лукашенко?

16:36 31.08.2020 «Лилия Власова, член президиума Координационного совета, задержана сегодня ДФР (департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля — прим. ТАСС). Ранее утром она была вызвана к 15:00 в Центральное РУВД Минска по факту участия в несанкционированном митинге», — сообщила пресс-служба совета 31 августа.

16:36 31.08.2020 В Минске задержана член президиума Координационного совета оппозиции Лилия Власова.

16:41 31.08.2020 Протесты в Минске 30 августа. (сс) Homoatrox

17:04 31.08.2020 Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его белорусским коллегой Владимиром Макеем запланированы на 2 сентября в Москве.

17:05 31.08.2020 «2 сентября ожидаются переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Белоруссии в Москве», — сказала ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

17:18 31.08.2020 В Минске у посольства Литвы состоялся митинг против вмешательства во внутренние дела Белоруссии, сообщает БелТА.

17:22 31.08.2020 «2 сентября запланирован визит министра иностранных дел Беларуси в Москву для переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым», — сообщил БелТА начальник управления информации и цифровой дипломатии — пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Белоруссии Анатолий Глаз.

17:31 31.08.2020 Белорусский протест оказался полностью зависим от воли политических элит соседних с Белоруссией государств. Об этом 31 августа заявил директор Института иностранных языков МПГУ Сергей Засорин на телеканале «Россия 24». Читайте также: «Тихановская нужна, только чтобы убрать режим Лукашенко» — эксперт

17:34 31.08.2020 Латвия оказалась в двусмысленном положении из-за политического кризиса в Белоруссии. Об этом 31 августа заявил директор Института иностранных языков МПГУ Сергей Засорин на телеканале «Россия 24». Об этом: Политолог: Латвия не знает, как извлечь пользу из белорусского протеста

17:42 31.08.2020 Лидеры Евросоюза оказались в растерянности из-за событий в Белоруссии. Об этом 31 августа заявил директор Института иностранных языков МПГУ Сергей Засорин на телеканале «Россия 24». Об этом: Евросоюз и Белоруссия: «хотят кого-то вместо Лукашенко, но не Тихановскую»

17:46 31.08.2020 Западные страны хотят использовать ситуацию в Белоруссии в своих интересах, но боятся обострения в отношениях с Россией. Об этом 31 августа заявил директор Института иностранных языков МПГУ Сергей Засорин на телеканале «Россия 24». Подробности в материале: Протесты в Белоруссии: «Запад опасается реакции России»

17:51 31.08.2020 Украинский политолог Николай Спиридонов призывает политиков из Киева, ратующих за разрыв дипломатических отношений с Белоруссией, не забывать, что только официальный товарооборот между странами составил в 2019 году 5,8 млрд долларов. Об этом эксперт заявил в своем комментарии сегодня, 31 августа. Спиридонов отметил, что кроме официальной цифры, все понимают, что у Украины и Белоруссии есть и теневой товарооборот, в обход антироссийских санкций. «Потери для украинской экономики будут очень ощутимыми. Чем будем компенсировать?» — задается он вопросом. Спиридонов отмечает, что если формальным поводом для властей Украины является подавление протестов, то тогда Киеву нужно разорвать отношения также с Германией, Францией и США, поскольку там тоже «не особо церемонятся с протестующими». Читайте также: Как компенсировать будем? Цена разрыва с Белоруссией для Украины — $6 млрд

17:54 31.08.2020 МИД Латвии опубликовал полный список должностных лиц Белоруссии, которым будет закрыт въезд на территорию страны, сообщает 31 августа пресс-служба ведомства. Список из 30 человек возглавляет президент Белоруссии Александр Лукашенко. Читайте также: В Латвии опубликован список белорусских чиновников с запретом въезда

17:55 31.08.2020 На акциях протеста в Белоруссии после выборов пострадал 131 сотрудник правоохранительных органов, 28 до сих пор в госпитале, сообщил RT глава МВД Юрий Караев.

17:55 31.08.2020 Правительство Германии твердо занимает сторону протестующих в Белоруссии и призывает президента Александра Лукашенкок диалогу с оппозицией, посредником в которых готов быть ОБСЕ, заявил 31 августа официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт. По его словам, «репрессии Лукашенко и его сил» не смогли запугать людей, «желающих свободы, политических изменений и своего участия в них». Читайте также: Кабмин ФРГ призвал власти Белоруссии к диалогу с «желающими свободы»

17:56 31.08.2020 Белорусские правоохранители. (сс) Homoatrox

17:57 31.08.2020 Протесты в Белоруссии идут на убыль, забастовочные движения постепенно стихают, а Запад не заинтересован протестные настроения подпитывать. Об этом 31 августа заявил директор Института иностранных языков МПГУ Сергей Засорин на телеканале «Россия 24». Подробности в материале: Протесты в Белоруссии теряют перспективу — эксперт

18:00 31.08.2020 По словам главы МВД Юрия Караева, перед ведомством стоит задача на 100% идентифицировать всех виновных: «Все, кто кидал, кто поджигал, всех, кто там был. — Использовать камеры и все остальные средства. Их друзья выкладывают видео. Все пойдет в ход». «Это сотни людей, но времени достаточно, спешить некуда, — заметил министр. — Все, кто поднял руку на сотрудника милиции, все, кто к этому причастен, и тому будет объективное подтверждение на видео — ответят все».

18:02 31.08.2020 Глава МВД Белоруссии привел пример, как на площади возле универсама «Рига» в ночь на 11 августа его лично встретил с переломанной рукой начальник районного управления.

18:02 31.08.2020 У резиденции Лукашенко [© ИА REGNUM] (13)

18:03 31.08.2020 Глава МВД Караев при этом заметил, что «те же, кто был там из любопытства, ни в кого ничего не швырял, снимал на телефон — это не преступление». «Мы не кровожадные люди и за это их трогать не будем», — сказал он.

18:09 31.08.2020 Глава МВД Белоруссии считает, что представители органов правопорядка должны помнить про права журналистов и не препятствовать их работе. «Поступать [журналистам при освещении ситуации в Белоруссии] так же, идти снимать, объективно освещать правду, помнить о личной безопасности, помнить о том, что освещать объективно нужно в обе стороны, — сказал в интервью RT Караев. — А сотрудникам правопорядка тоже нужно помнить, что журналист имеет право на съемку, это его работа».

18:10 31.08.2020 «Пусть журналисты тоже соображают, что камни и пули, палки и кулаки летят без разбора, и выбрать сознательно и обойти… Ну пусть отойдут на несколько метров и со стороны снимают, нет же, лезут в самое пекло, — отметил глава МВД Юрий Караев. — И сами [журналисты] иногда виноваты [в получении травм], и мы бываем иногда виноваты — перегибаем. Тоже их [правоохранителей] всё время учу, что с прессой ссориться нельзя».

18:21 31.08.2020 Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев заявил, что на территорию страны после начала акций протеста оппозиции не вводились подразделения российских военных, полиции или Росгвардии. «Ни одного российского военнослужащего или полицейского, или росгвардейца пока на территории Белоруссии никто не видел», — заявил RT Караев.

18:23 31.08.2020 Милиционеры, которые демонстративно увольнялись на фоне протестов в Белоруссии, сделали это либо за деньги, либо желая прославиться, считает министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев.

18:23 31.08.2020 «Везде есть ноющие о правительстве плохом. Покажите мне ту страну, где их нет. Но если ты чего-то не хочешь, просто тихо напиши рапорт, — сказал RT Караев. — А вот это демонстративное выкладывание погон, жетона и удостоверения на публику — это явно за какую-то обещанную сумму».

18:24 31.08.2020 «Или второй мотив — это прославиться. Но прославиться, будучи Иудой — ну это как-то слабенькая слава такая, — заявил глава белорусского МВД. — Я против того, чтобы кому-то мстить. Но в глаза каждому посмотреть надо».

18:25 31.08.2020 У резиденции Лукашенко [© ИА REGNUM]

18:34 31.08.2020 Следственный комитет Белоруссии вызвал на допрос пресс-секретаря Координационного совета оппозиции Антона Родненкова в качестве свидетеля. По какому делу, не сообщается.

18:36 31.08.2020 Антон Родненков вызван в СК Белоруссии 1 сентября в 10 утра.

18:41 31.08.2020 Незарегистрированный кандидат на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало считает, что республика должна иметь хорошие отношения с Россией. «Никаких факторов, которые могли бы вбить клин в братские отношения, существующие между россиянами и белорусами, нет. Я думаю, что никто не захочет этого делать», — сказал он 31 августа в эфире «Эхо Москвы».

18:45 31.08.2020 Цепкало считает, что Тихановская должна была заявить о том, что она победила на выборах. «И тогда можно было бы формировать параллельные структуры, которые бы приносили, грубо говоря, ей присягу», — сказал он. При этом он отметил, что «мы на большее и не рассчитывали, потому что мы понимали, что ее муж в заложниках находится».

18:48 31.08.2020 Глава белорусских католиков митрополит Тадеуш Кондрусевич, который был остановлен 31 августа на польско-белорусской границе, вынужден был остаться на территории Польши. Об этом сообщил ТАСС временно исполняющий обязанности пресс-секретаря Конференции католических епископов Белоруссии Юрий Санько.

18:50 31.08.2020 По словам Санько, епархиальная машина, в которой ехал митрополит, вернулась в Минск, ее пропустили через польско-белорусскую границу. «Мы будем просить разъяснений в Государственном пограничном комитете и в МВД, на каком основании было отказано во въезде, — заявил Санько ТАСС. — Апостольская нунциатура (посольство) уже поставлена в известность, Ватикан уже в курсе».

18:50 31.08.2020 Католический архиепископ-митрополит Минско-Могилёвский Тадеуш Кондрусевич. (сс) Raviaka Ruslan

19:15 31.08.2020 10 августа 2020 года белорусы проснулись в совершенно другой стране, поскольку за одну ночь были разрушены, а последующие два дня окончательно похоронили мифы о единстве белорусского народа и Белоруссии как мирном бесконфликтном государстве. Как и в других постмайданных странах, в том числе её ближайшей соседке Украине, раскол на сторонников майдана и его противников, особенно после вспышек насилия, как с одной, так и с другой стороны, сделал непримиримыми врагами друзей, соседей, коллег по работе и даже родственников. Для большинства белорусов это стало такой неожиданностью, что они и по прошествии трёх недель продолжающихся в разных формах протестов не могут поверить, что этот раскол белорусского общества — не досадный случайный эпизод в истории их государства, а его новые реалии, в которых белорусам отныне и придётся жить как минимум в ближайшие несколько десятков лет. Читайте также: Белорусские информационные войны по-лукашенковски

19:24 31.08.2020 Самый острый и обсуждаемый вопрос сейчас в белорусском обществе — это вопрос насилия и усердно навязываемый западными, белорусскими оппозиционными и некоторыми российскими СМИ тезис о чрезмерном и неправомерном применении силы белорусскими омоновцами по отношению к «мирным протестующим» во время пресечения беспорядков. Да, действительно, есть множество видеозаписей, на которых эти «мирные протестующие» избивают омоновцев, сбивают их автомобилями, применяют против них бутылки с «коктейлями Молотова» и фейерверки, бросают булыжники, избивают арматурой и т.п., но ни одной фотографии пострадавшего омоновца… нет?! Есть только некие абстрактные цифры пострадавших омоновцев с упоминанием травм, в том числе, по заявлению самого Лукашенко, одному из омоновцев ударом сзади перебили позвоночник, сделав его инвалидом на всю оставшуюся жизнь. И это на фоне сотен красочных фотографий последствий применения омоновцами дубинок к участникам протестов, которые своих имён не скрывают, пишет автор ИА REGNUM Фёдор Яковлев.

19:55 31.08.2020 Член гомельского отделения Координационного совета белорусской оппозиции Василий Поляков задержан 31 августа в Гомеле, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УВД местного облисполкома. Поляков пошел в суд центрального района Гомеля, чтобы узнать о судьбе задержанных в ходе акций протеста оппозиции 30 августа. Когда он вышел из суда, его самого задержали милиционеры.

19:59 31.08.2020 На площади Независимости в Минске, где в последние дни массово собирались протестующие, вечером 31 августа пустынно. Слоган оппозиции «Каждый день» не оправдался: сегодняшняя акция собрала около 20 человек, сообщает RT. Милиция проводит беседы, никого не задерживая. Костёл открыт для прихожан.

20:12 31.08.2020 Посол Белоруссии в Испании Павел Пустовой освобожден от должности за ненадлежащее исполнение обязанностей. Соответствующий указ подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Как сообщает БелТА, Павел Пустовой лишен дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посланника первого класса за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. «Также на основании указа Павел Пустовой освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Королевстве Испания и по совместительству постоянного представителя Республики Беларусь при Всемирной туристской организации», — говорится в сообщении.

20:14 31.08.2020 Белорусские власти примут адекватные меры в ответ на введение странами Прибалтики санкций в отношении белорусских чиновников. Об этом заявили 31 августа в пресс-службе МИД Белоруссии.

20:17 31.08.2020 «Мы внимательно ознакомились с заявлениями литовской, латвийской и эстонской сторон. Как бы то ни было, это наши соседние страны, поэтому их мнение имеет для нас значение. Хотя в свете последних поспешных шагов, к сожалению, всё меньше и меньше. И это прискорбно констатировать. Непонятно, каким образом данный шаг Литвы, Латвии и Эстонии призван поддержать суверенитет и независимость Беларуси, о которой так много с их стороны говорилось и говорится. Но вот такое настойчивое желание наступать на одни и те же грабли и бездумно ходить по замкнутому кругу точно вызывает искреннее разочарование. Как известно, «самая большая глупость — это делать то же самое и надеяться на другой результат», — сказал пресс-секретарь МИД Белорусии А. Глаз.

20:19 31.08.2020 По словам пресс-секретаря МИД Белоруссии, какие-либо попытки санкционного воздействия приводят их инициаторов лишь к обратному эффекту. «История нашего независимого государства красноречиво подтверждает, что какие-либо попытки санкционного воздействия на Беларусь приводят их инициаторов лишь к обратному эффекту. Абсолютно убеждены, что сегодняшнее решение Литвы, Латвии и Эстонии также не станет исключением. Более того, наши балтийские соседи еще и запустили санкционную спираль. Мы заявляли ранее, что Беларусь вынуждена будет принять адекватные ответные меры в отношении инициаторов таких шагов. И это будет сделано», — сказал он.

20:20 31.08.2020 В МИД Белоруссии уверены, что здравый смысл вскоре возобладает: «Мы будем терпеливо дожидаться момента, когда здравый смысл в головах наших партнеров возобладает. Уверены, что этот момент наступит быстрее, чем некоторым может показаться».

20:22 31.08.2020 Несколько десятков женщин собрались 31 августа в центре Минска на акцию протеста против результатов недавних президентских выборов, сообщает ТАСС.

20:23 31.08.2020 Женщины выстроились в так называемую цепь солидарности возле костела Святого Симеона и Святой Елены (Красный костел) на площади Независимости в центре белорусской столицы. Через громкоговорители их призывают прекратить несанкционированное массовое мероприятие. Правоохранители не вмешиваются, однако несколько бойцов ОМОНа подошли к женщинам и попытались с ними поговорить. Женщины в ответ начали водить хоровод и попросили правоохранителей им не мешать. Участницы хоровода призывали прохожих присоединиться, одна из них держала бело-красно-белый флаг, ставший символом белорусских протестов. Из костела стали выходить люди, собравшиеся начали молитву, затем вместе с прихожанами стали ходить вокруг костела, присоединившись к крестному ходу. Колонну возглавляли священнослужители. Затем прихожане направились за священниками в костел, а участники акции вновь выстроились в «цепь солидарности». ТАСС, 31 августа

20:24 31.08.2020 Протесты в Минске 30 августа. (сс) Homoatrox.

20:34 31.08.2020 О лишении Павла Пустового дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посланника первого класса, а также должности посла Белоруссии в Испании сообщает 31 августа БелТА. 19 августа Пустовой заявил о поствыборных событиях в Белоруссии, что «такая ситуация неприемлема в европейском государстве XXI века», и что «для её мирного разрешения, на мой взгляд, следует, во-первых, провести пересчёт результатов голосования». Об этом: Посол Белоруссии в Испании Павел Пустовой лишился должности

20:56 31.08.2020 Координационный совет белорусской оппозиции назвал задержание члена президиума Лилии Власовой и аресты членов президиума Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского, а также возбуждение дела против самого совета политически мотивированным давлением. «Мы полагаем, что всякое давление на членов Координационного совета должно быть остановлено, — цитирует ТАСС оппозиционеров. — Все стороны должны способствовать разрешению общественно-политического кризиса исключительно путем диалога».

20:57 31.08.2020 Соединенные Штаты поддерживают проведение независимой международной оценки выборов в Белоруссии, а также призывают Москву «уважать суверенитет» Минска. Об этом заявила на брифинге 31 августа пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

20:58 31.08.2020 «Мы продолжаем внимательно следить за развитием событий в Белоруссии, и мы поддерживаем международные усилия, направленные на то, чтобы дать независимую оценку нарушений на выборах, нарушений прав человека и применения жестких мер со стороны властей», — цитирует ТАСС Макинэни.

20:59 31.08.2020 Более 4 тыс. человек состоят в расширенном составе Координационного совета белорусской оппозиции, еще 10 тыс. заявок пока не обработаны. Об этом в ходе пресс-конференции 31 августа заявил член президиума Координационного совета Максим Знак.

21:02 31.08.2020 По словам Знака, стратегия Координационного совета оппозиции Белоруссии успешна, представители власти говорят о диалоге. Он также назвал важными заявления из РФ и ЕС о признании совета. По его мнению, Координационный совет оппозиции Белоруссии пора превращать в юридически зарегистрированное общественное движение.

21:03 31.08.2020 Встреча Совета Безопасности ООН с участием бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской может пройти по запросу Эстонии в режиме неформального обсуждения.

21:04 31.08.2020 «Наша столица контактировала с командой Тихановской, чтобы пригласить ее выступить на неформальной дискуссии совета по «формуле Арриа», дата встречи и другие детали пока обсуждаются», — сообщили ТАСС в постпредстве Эстонии при ООН.

21:05 31.08.2020 Акция в Хельсинки в поддержку протестующих в Белоруссии. (сс) Paasikivi

21:06 31.08.2020 Ранее пресс-служба Тихановской сообщила, что она намерена выступить перед членами Совета Безопасности ООН 4 сентября и Парламентской ассамблеи Совета Европы 8 сентября.

21:40 31.08.2020 Под влиянием внешних сил сегодня пытаются внести раздор и вбить клин между белорусами. Такое мнение высказал заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии — начальник главного оперативного управления генерал-майор Павел Муравейко в эфире телеканала ОНТ.

21:41 31.08.2020 «Сегодня под влиянием внешних сил пытаются внести раздор и вбить клин между белорусами, спекулируя на непонятных символах, на нашей белорусской истории, — сказал Павел Муравейко. — К счастью, у нас есть определенный инструментарий работы по данным направлениям. Надеюсь, что все вопросы будут решены, и в Беларуси будут мир и стабильность».

21:50 31.08.2020 Белорусская оппозиция не получила от российского посольства в Минске ответ на просьбу о встрече с руководством дипмиссии, заявил ТАСС член президиума Координационного совета Белоруссии Павел Латушко.

21:50 31.08.2020 РФ должна дать Белоруссии «честно выбирать своих лидеров», заявила 31 августа журналистам пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни: «Россия должна уважать суверенитет Белоруссии и право граждан этой страны свободно и честно выбирать своих собственных лидеров». Об этом: Белый дом вступился за «граждан Белоруссии», которым «мешает Россия»

21:53 31.08.2020 Белорусская оппозиция намерена обратиться за помощью к ЕС, если ей не удастся завязать диалог с властями «или произойдет еще что-то особенное». Об этом заявила в эфире программы гостелерадио Литвы LRT «Тема дня» Светлана Тихановская. «Если не удастся добиться того, чтобы власть пошла на диалог с нами, или произойдет еще что-то особенное, мы вынуждены будем обратиться за помощью к ЕС или нашим соседям», — сказала Тихановская. При этом она подчеркнула, что в настоящее время оснований для такого обращения нет.

21:54 31.08.2020 Акция в Мюнхене в поддержку протестующих в Белоруссии. (сс) Henning Schlottmann

22:27 31.08.2020 Заместитель начальника генштаба Вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко заявил, что не стоит шутить с белорусской армией. «Уровень боеготовности достаточно высокий, а мероприятия оперативной и боевой подготовки, которые прошли, выше всяческих оценок, которые возможно дать тем результатам, которые они показали. Поэтому я бы не рекомендовал кому-то сегодня шутить с белорусской армией. Потому что потенциал, который она имеет, достаточно высок, и никаких провокаций против нашего государства мы не допустим», — сказал Муравейко в интервью телеканалу СТВ 31 августа.

22:28 31.08.2020 «Вооруженные силы сегодня, кроме защиты воздушного пространства, решают широкий спектр задач: это и обеспечение или оказание помощи органам пограничной службы в охране сухопутной границы, это и охрана важных государственных объектов и объектов на коммуникациях», — сказал Муравейко. Он также отметил, что армия не может оставить без внимания и такие важные и священные для белорусского народа моменты, как памятники, посвященные героям Великой Отечественной войны.

22:32 31.08.2020 Задержанных во время акции протеста в воскресенье, 30 августа, в Минске футболистов клуба «Крумкачы» («Вороны») Сергея Козеку и Павла Расолько отпустили из милиции. Ранее сообщалось, что футболисты не участвовали в протестах, а возвращались с тренировки.

22:55 31.08.2020 У резиденции Лукашенко [© ИА REGNUM]

01:04 01.09.2020 Новую партию «Вместе» создадут в Белоруссии представитель так называемого координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова и бывший кандидат в президенты республики Виктор Бабарико. Об этом говорится в их обращении, опубликованном 31 августа в YouTube. Читайте подробнее: Белорусская оппозиция объявила о создании новой партии

07:08 01.09.2020 У резиденции Лукашенко [© ИА REGNUM] (6)

07:25 01.09.2020 Обвинение в участии в массовых беспорядках предъявлено белорусскому оппозиционеру Павлу Северинцу, следствие продлило ему срок содержания под стражей на 2 месяца. Об этом сообщила супруга политика Ольга Северинец во вторник, 1 сентября, на своей странице в Facebook.

07:30 01.09.2020 В День знаний 1 сентября первый урок в учреждениях общего среднего образования Белоруссии пройдет на тему «Я вырос здесь, и край мне этот дорог». Как сообщает БелТА, «урок должен вызвать у учащихся чувство гордости за достижения Беларуси в годы независимости, поспособствовать воспитаю гражданской ответственности, побудить к инициативности и творческой активности». Всего в школах и гимназиях в новом учебном году будут учиться около 1 млн 55 тыс. учащихся (в 2019—2020 учебном году — 1 млн 30 тыс.). Из них первоклассников — 114 тыс. Будут функционировать 2990 государственных учреждений общего среднего образования. К 1 сентября вводятся три новые школы: в Витебске, Минске и поселке Копище Минского района. Это большие современные учреждения образования, каждое из которых рассчитанно на 1020 учащихся.

08:50 01.09.2020 Президент Белоруссии Александр Лукашенко не сможет посетить Эстонию и Литву. Въезд в эти страны ему запрещён. Как следует из опубликованного министерством иностранных дел Эстонии списка представителей белорусских властей, которым запрещается въезд в республику в соответствии с законом о международных санкциях, в него вошёл и белорусский лидер. Подробности в материале: Эстония и Литва запретили Лукашенко въезд на их территорию

08:58 01.09.2020 По информации журналистов шведского телевещателя SVT в результате состоявшихся 30 августа массовых протестов в Белоруссии были арестованы порядка 150 человек. По мнению международного корреспондента SVT Берта Сундстрёма целью предстоящей встречи президентов Путина и Лукашенко будет демонстрация единства. Однако взаимоотношения между двумя главами государств не столько гладки, так как Лукашенко находится в подчиненном положении у Путина. Об этом 31 августа Сундстрём рассказал в студии SVT. Комментируя акции протеста в день рождения Лукашенко, Сундстрём заявил следующее: «Шла уже третья неделя подряд. На улицах были десятки тысяч, может быть, сотни тысяч людей, и у всех действительно были одни и те же требования: «Лукашенко хватит, тебе надо уйти». «И каковы отношения между двумя лидерами?», — спросила ведущая. «Плохие. Путин свысока смотрит на Лукашенко, которого он считает примитивным. И Лукашенко тоже не хочет, чтобы Путин принимал решения на той территории, которую Лукашенко считает своей страной… Лукашенко пытался выступать против инициатив Путина и сказал «нет» многому из того, чего хотел Путин, поэтому Путин считает, что Лукашенко доставляет неприятности», — ответил Сундстрём. Об этом: SVT: «Путин считает, что Лукашенко доставляет неприятности»

09:17 01.09.2020 Отправка российских силовиков в Белоруссию была бы серьёзным нарушением суверенитета республики. Такое заявление сделала бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, комментируя заявление российского лидера Владимира Путина о создании резерва российских силовых структур для возможной отправки в Минск. Подробности в материале: Тихановская увидела в заявлениях Путина угрозу суверенитету Белоруссии

09:55 01.09.2020 Заседание СБ ООН по «формуле Арриа», где будет обсуждаться проблема прав человека в Белоруссии, намечено на пятницу, 4 сентября. «Заседания по «формуле Арриа» не относятся напрямую к мероприятиям Совета безопасности и подразумевают консультации, на которые могут приглашать не только дипломатов, но и представителей неправительственных организаций и общественности. Для проведения таких заседаний не требуется согласие членов Совбеза. Участие в них не является обязательным», — цитирует РИА Новости собственного источника в Совбезе.

10:21 01.09.2020 Акции протеста в Минске [© ИА REGNUM]

10:32 01.09.2020 Необходимости в навязывании посреднических услуг в Белоруссии нет, заявил 1 сентября Сергей Лавров.

10:32 01.09.2020 Глава МИД РФ также отметил, что Россия в ситуации в Белоруссии будет руководствоваться международным правом и существующими между странами обязательствами. Россия считает, что предложенная президентом Белоруссии конституционная реформа будет оптимальной платформой для диалога в стране, отметил Лавров.

10:36 01.09.2020 Предложенная президентом Белоруссии Александром Лукашенко конституционная реформа станет оптимальной платформой для создания внутриполитического диалога в стране. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, позиция России в отношении Белоруссии будет основываться на международном праве, а также на заключённых с этой страной обязательствах. Читайте также: Лавров назвал реформу Конституции Белоруссии оптимальной для диалога

10:39 01.09.2020 Как ранее сообщалось, 2 сентября ожидаются переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Белоруссии Лаврова и Макея в Москве.

11:02 01.09.2020 «Мы свою позицию очень четко изложили. Мы будем руководствоваться международным правом, теми обязательствами, которые существуют между нами и Республикой Беларусь, — подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров. — И, конечно, мы хотим, чтобы белорусам самим была предоставлена возможность решить свои проблемы, без какого-либо вмешательства извне».

11:03 01.09.2020 Литва работает с Тихановской методами, нарушающими суверенитет Белоруссии, считает Сергей Лавров.

11:05 01.09.2020 «Попытки раскачивать ситуацию мы видим. Этого никто и не скрывает. Наши литовские соседи перешли уже все грани приличия в требованиях, которые они выдвигают. У нас есть основания полагать, что с госпожой Тихановской они работают совсем не демократическими методами, в которых не сильно проявляется уважение к суверенитету Белоруссии», — сказал Лавров.

11:12 01.09.2020 Россия в ситуации с Белоруссией будет действовать согласно имеющимся у нее обязательствам перед белорусской стороной. Об этом 1 сентября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе своего выступления перед студентами и преподавателями МГИМО. Читайте также: Лавров: РФ в случае с Белоруссией будет исходить из своих обязательств

11:34 01.09.2020 Белорусский автомобильный завод, расположенный в городе Жодино, работает в штатном режиме. Появившиеся в Telegram-каналах сообщения о том, что предприятие приостановило производство, не соответствуют действительности. Об этом 1 сентября заявили в пресс-службе БелАЗа. Подробности в материале: На БелАзе заявили о штатной работе завода

11:54 01.09.2020 Министр иностранных дел России Сергей Лавров подверг критике политику правительства Литвы в отношении Белоруссии. Читайте также: Лавров назвал поведение властей Литвы в отношении Белоруссии «неприличным»

12:18 01.09.2020 Правительство Белоруссии направило заявку в правительство России на рефинансирование белорусской задолженности перед российскими кредиторами. Москва не комментирует обращение белорусских партнёров. Читайте также: Белоруссия попросила Россию о рефинансировании госдолга

12:19 01.09.2020 Протестующие на площади Независимости около Дома правительства в Минске [© ИА REGUM]

12:21 01.09.2020 На сегодняшний день «политическое выживание» президента Белоруссии Александра Лукашенко зависит от Кремля. Такое мнение высказал помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, комментируя ситуацию в Белоруссии. Об этом: Болтон назвал, от чего зависит «политическое выживание» Лукашенко

12:23 01.09.2020 Александр Лукашенко пообщался с местными жителями в Барановичах и исключил возможность гражданской войны в Белоруссии: «Если мы начнём друг друга ломать через колено — из этого знаете, что получится. Это будет минимум гражданская война, когда одни на других. Вот этого быть не должно»

12:25 01.09.2020 Александр Лукашенко высказался за продолжение тесного сотрудничества с Россией. Об этом глава государства заявил 1 сентября, отвечая на вопросы журналистов при посещении Барановичского государственного профессионально-технического колледжа сферы обслуживания.

12:26 01.09.2020 Александр Лукашенко: «В Послании до выборов я сказал: вы нас сегодня называете партнерами. Не братьями стали, а партнерами. А зря! Это услышали и в Кремле, и везде. Мы сегодня братья. Но зачем ожидать, чтобы нас кто-то жиманул на Западе, чтобы мы снова стали братьями? Это урок. Мы сделаем соответствующие выводы. Мы с президентом (России — прим. БелТА) уже сделали эти выводы. И чтобы там ни говорили у вас, что бы ни вякали на площадях у нас, мы сохраним наше общее Отечество. Наше общее Отечество, где живут два народа от одного корня. Это Отечество от Бреста до Владивостока». БелТА

12:31 01.09.2020 В ответ на решение постсоветских республик Прибалтики ввести санкции против официального Минска может быть принято несколько ответных мер экономического характера. Об этом 1 сентября в Барановичах заявил Александр Лукашенко. Во время посещения Барановичского государственного профессионально-технического колледжа сферы обслуживания Лукашенко высказался о санкциях, которые применили к официальному Минску прибалтийские республики. Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко об этом высказался так: «Им дали команду «фас», они и вякнули из-под забора». Об этом: Лукашенко пригрозил заблокировать транзит с Запада на Восток

12:38 01.09.2020 В Минске закрыта станция метро «Площадь Победы», сообщает БелТА со ссылкой на Telegram-канал столичного метрополитена. «Сегодня в 11:45 в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыта станция метро «Площадь Победы». Поезда следуют без остановки на данной станции», — говорится в сообщении. Метрополитен приносит извинения за временные неудобства.

12:39 01.09.2020 Прозападная оппозиция желает «порезать на куски» Белоруссию, однако ей этого сделать не удастся. Такое мнение высказал 1 сентябряв Барановичах Александр Лукашенко. «Как бы ни складывалась ситуация, мы вынуждены проводить многовекторную политику», — пообещал Лукашенко. Об этом: Лукашенко вновь пообещал проводить «многовекторную политику»

12:46 01.09.2020 Александр Лукашенко: «Если мы начнем друг друга ломать через колено, знаете, что получится. Будет минимум гражданская война, когда одни на других. Вот этого быть не должно! Но не переживайте — этого не будет».

12:50 01.09.2020 Белоруссия вынуждена проводить многовекторную политику вне зависимости от того, как складывается ситуация. Об этом 1 сентября заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Барановичского государственного профессионально-технического колледжа сферы обслуживания. Об этом: Белоруссия вынуждена проводить многовекторную политику — Лукашенко

12:51 01.09.2020 Страны Прибалтики не сами приняли решение о введении санкций против Белоруссии, на это им была дана команда. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом он заявил журналистам в Барановичах сегодня, 1 сентября. Об этом: Лукашенко назвал санкции Прибалтики «вяканьем из-под забора»

12:52 01.09.2020 «Мы сегодня братья. Но зачем ожидать, чтобы нас кто-то жиманул на Западе, чтобы мы снова стали братьями? Это урок. Мы сделаем соответствующие выводы. Мы с президентом (России. — Прим. госинформагентства БелТА) уже сделали эти выводы. И чтобы там ни говорили у вас, что бы ни вякали на площадях у нас, мы сохраним наше общее Отечество, — сказал Лукашенко. — Наше общее Отечество, где живут два народа от одного корня. Это Отечество от Бреста до Владивостока». Об этом: Лукашенко вспомнил об «общем Отечестве от Бреста до Владивостока»

12:54 01.09.2020 Александр Лукашенко. Президент Белоруссии. president.gov.by

12:54 01.09.2020 Около входа в Белорусский государственный университет собрались студенты, которые пытались пройти в здание с бело-красно-белыми флагами. Внутрь никого не пустили, объяснив это так: БГУ — вне политики, а внутри здания разрешена только символика страны и самого вуза.

12:57 01.09.2020 В столице Белоруссии Минске силовики начали задерживать участников студенческой акции протеста, сообщает 1 сентября портал Tut.by. Об этом: В Минске силовики начали задерживать участников студенческой акции протеста

13:38 01.09.2020 Акции протеста в Минске [© ИА REGNUM]

13:55 01.09.2020 МИД Белоруссии снова в скандальных хрониках — на этот раз из-за лишения журналистов зарубежных СМИ возможности исполнять свой профессиональный долг легально. Показательно, как в этой ситуации повели себя Москва и Берлин. Читайте также: Пока Россия унижается перед Минском, Германия устраивает ему порку

13:57 01.09.2020 Вошедшие в оппозиционный Координационный совет по трансферу власти в Белоруссии экс-чиновники «ответят за свою деятельность по закону». Об этом 1 сентября в Барановичах заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба белорусского президента. Об этом: Лукашенко угрожает чиновникам-перебежчикам уголовной ответственностью

14:16 01.09.2020 Депутаты Верховной рады принесли в сессионный зал государственный флаг Белоруссии в знак поддержки властей страны. Об этом: Депутаты Рады принесли в сессионный зал государственный флаг Белоруссии

14:17 01.09.2020 Александр Лукашенко. president.gov.by

14:44 01.09.2020 Бывшего кандидата в президенты БелоруссииСветлану Тихановскуюиспользуют заинтересованные силы. Такое мнение 1 сентября на «Уроке мужества», проведённом для старшеклассников в школе имени Косыгина посёлка Архангельское Московской области, высказал лидер КПФР Геннадий Зюганов. Читайте также: Лидер КПРФ сравнил Тихановскую с «красивым сарафаном»

14:45 01.09.2020 Александр Лукашенко уверен, что его поддерживают миллионы людей, а стремящаяся отобрать у него власть оппозиция намерена раздробить Белоруссию и устроить кровавый террор. Об этом он заявил 1 сентября в Барановичах. Читайте также: Лукашенко: Оппозиция устроит такую резню, что Украина покажется цветочками

14:51 01.09.2020 Власти РФ будут отрабатывать условия кредита для Белоруссии на техническом уровне. Об этом журналистам заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. «Мы ведем переговоры на уровне министерств финансов, и наши руководители об этом тоже вели переговоры, поэтому сейчас будем уже отрабатывать на техническом уровне условия этого кредита и объемы», — сказал Силуанов. Читайте также: Силуанов рассказал о ходе процесса над реструктуризацией долга Белоруссии

14:53 01.09.2020 Посещение Барановичского государственного профессионально-технического колледжа сферы обслуживания. 01.09.2020 president.gov.by

15:06 01.09.2020 Отработку на техническом уровне реструктуризации долга Белоруссии перед Россией начали финансовые ведомства двух стран. Об этом 1 сентября сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. Подробности в материале: Россия обсуждает с Белоруссией рефинансирование белорусского долга

15:28 01.09.2020 Белорусская оппозиционная партия «Вместе» считает проведение конституционной реформы в республике своей долгосрочной целью. Об этом говорится в телеграм-канале бывшего претендента на пост президента страны Виктора Бабарико. Подробности в материале: В белорусской оппозиционной партии «Вместе» назвали свою долгосрочную цель

15:47 01.09.2020 Президент Белоруссии Григорий Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что лидерам Прибалтики стоит быть аккуратнее с ним: «Никто меня не остановит из тех великих лидеров, которые сегодня управляют этими странами. И они пусть поаккуратней с Белоруссией».

16:10 01.09.2020 Лукашенко заявил, что никогда «не отворачивался от России», а версия о том, что он повернулся на запад — не более чем медийная выдумка. «Я опытный человек. Я же понимаю, что у нас очень сильно увязана производственная цепочка», — пояснил глава Белоруссии. Читайте подробнее: Лукашенко заявил, что никогда не отворачивался от России

16:13 01.09.2020 Протестующие в Минске прорвали оцепление рядом со зданием КГБ, сообщает Life Shot.

16:13 01.09.2020 Напомним, что сегодня на акцию протеста вышли студенты.

16:41 01.09.2020 Католический митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич получил отказ в возвращении из Польши в Белоруссию, так как занимался мошенничеством, деятельностью против белорусского государства и его властей, а также получил некое задание в Варшаве. Об этом 1 сентября в Барановичах заявил Александр Лукашенко. «Эта личность нас насторожила ещё раньше», — сказал Лукашенко, характеризуя Кондрусевича. Подробности в материале: Лукашенко: Костёл вёл «антилукашенковскую, антигосударственную пропаганду»

16:44 01.09.2020 Порядка 20 участников студенческой акции протеста в Минске задержаны. Студенты доставлены в РУВД для разбирательства. Об этом: В Минске задержаны два десятка протестующих студентов

16:46 01.09.2020 Кремль не понимал Александра Лукашенко, спасавшего себя и Белоруссию. Об этом 1 сентября в Барановичах заявил сам Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии. Об этом: Лукашенко назвал причину «многовекторности»: «Меня не понимали в России»

17:05 01.09.2020 Намерение белорусской оппозиции создать партию показывает, что в Белоруссии живо «стремления к демократии», заявила 1 сентября участница минувших президентских выборов в республике Светлана Тихановская: «Поэтому я позитивно смотрю на инициативу [незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии] Виктора Бабарико создать свою партию». Подробности в материале: Тихановская оценила идею белорусской оппозиции создать партию

17:22 01.09.2020 СМИ вновь сообщают о задержании журналистов в Минске.

17:22 01.09.2020 Группа участников студенческой акции протеста в Минске прорвалась сквозь оцепление милиции. Инцидент произошёл на проспекте Независимости в Минске. Читайте подробнее: В Минске группа протестующих студентов прорвалась сквозь оцепление — видео

17:26 01.09.2020 Эксперты ООН в области прав человека заявили, что располагают сведениями о как минимум 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с задержанными в ходе акций протеста в Белоруссии. Подробности в материале: В ООН заявили о 450 случаях пыток участников протестов в Белоруссии

17:43 01.09.2020 Правительство Кубы поддерживает Александра Лукашенко в качестве законного президента Белоруссии и отвергают любое иностранное вмешательство во внутренние дела этой страны, заявил 1 сентября глава МИД Кубы Бруно Родригес на официальной странице в Twitter. «Куба заявляет о поддержке Александра Лукашенко как легитимного президента Белоруссии и решительно отвергает иностранное вмешательство во внутренние дела братского народа», — указано в заявлении. Читайте также: Куба поддержала Лукашенко как законного президента Белоруссии

17:58 01.09.2020 По информации ТГ-каналов, студенты, участвовашие в акции протеста в Минске, пытались пройти на территорию Белорусского государственного университета с бело-красно-белыми флагами. В БГУ их не пустили, объяснив это тем, что вуз вне политики, в здании разрешена только символика страны и самого вуза.

18:09 01.09.2020 Вопрос Крыма — признавать его российским или нет — сложный для Белоруссии, заявила 1 сентября кандидат в белорусские президенты на минувших выборах Светлана Тихановская в LRT. Она заявила, что, идя на выборы, «озвучивала позицию, которая у нас принята в Беларуси, что Крым de jure украинский, а de facto — российский». Тихановская — белорусский оппозиционер, находящийся в Литве, — добавила, что «Крым отошёл другому государству» в противоречие «международным законам». Читайте подробнее: Тихановская заявила, что вопрос Крыма не должен разъединять белорусов

18:55 01.09.2020 Министр иностранных дел Владимир Макей 2 сентября прибудет в Москву с запланированным ранее визитом, сообщает 1 сентября ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря белорусского МИД Анатолия Глаза. «Да, всё по плану, завтра Владимир Макей будет в Москве», — цитирует его слова агентство ТАСС. Читайте также: МИД Белоруссии подтвердил план визита Макея в Москву 2 сентября

19:02 01.09.2020 Александр Лукашенко отказал гражданину Белоруссии, католическому митрополиту Тадеушу Кондрусевичу во въезде с территории Евросоюза. Официальную позицию Белорусского экзархата РПЦ по этому вопросу ждать не следует, сообщил его пресс-секретарь Сергий Лепин. «Друзья, по поводу истории с митрополитом Тадеушем Кондрусевичем никаких официальных публичных комментариев ни от вл. Вениамина, ни от пресс-службы не будет. Ответов на вопросы о причинах такового вы тоже не получите. Надеюсь на понимание: не будет!» — сообщил Лепин посредством Facebook. Об этом: Белорусский экзархат РПЦ пожелал католикам «воссоединиться с первоиерархом»

19:20 01.09.2020 Санкции могут быть введены в отношении России со стороны США из-за Белоруссии, сообщает 1 сентября Reuters. Подробности в материале: В Белом доме поговаривают о санкциях против РФ из-за Белоруссии