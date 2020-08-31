Санкт-Петербург, 31 августа, 2020, 08:31 — ИА Регнум. Павильоны выставочного комплекса «Ленэкспо» на Васильевском острове Санкт-Петербурга готовят к возобновлению приёма заболевших коронавирусной инфекцией. Причем, в отличие от весны текущего года, когда временный госпиталь принимал лишь «лёгких» больных, в случае второй волны эпидемии сюда будут направлять и пациентов в тяжелом состоянии.

Иван Петров ИА REGNUM Госпиталь в «Ленэкспо»

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Об идущих «полным ходом» подготовительных работах в «Ленэкспо» рассказала глава муниципалитета «Гавань» Нэлли Вавилина на своей странице в соцсети.

«Задействованы все павильоны. Отопление, утепление, освещение, вентиляция. Все новое. Душевые с трапами! В туалете помещается человек. В общем, не стыдно. А теперь хотелось бы узнать, к чему эта реконструкция? Что нас ожидает?» — написала муниципальный деятель.

Вавилина ранее жестко критиковала условия для пациентов и персонала, которые были в «Ленэкспо» весной и в начале лета 2020 года.

Отметим, глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец сообщил, что временный стационар в «Ленэкспо» будет готов принимать «тяжелых пациентов», а кроме того, город готов будет развернуть до 13 тысяч коек в случае нового подъема заболеваемости.

Напомним, за 29 августа в Петербурге было фиксировано 186 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По словам Лисовца, ежедневно в больницы госпитализируется порядка 170 пациентов с COVID-19 и подозрением на него. Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявлено 36 479 случаев заражения. Скончался 2421 человек. Выздоровели 25 693 человека.