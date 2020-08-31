Чебоксары, 31 августа, 2020, 08:25 — ИА Регнум. В Чувашии подведены итоги электронных аукционов по закупке 68 троллейбусов, экономия по итогам торгов составила почти 6 млн рублей, сообщает региональная государственная служба по конкурентной политике и тарифам.

Чту21.рф Маршрут № 100, следующий из Чебоксар до Новочебоксарска

По данным ведомства, в аукционах приняли участие две организации, заявка одной из них отклонена «за непредставление документов, подтверждающих соответствие товара российской промышленной продукции». Отмечается, что в результате контракты будут заключены с акционерным обществом «Уфимский трамвайно-троллейбусный завод» на общую сумму 1 178,478 тыс. рублей, экономия бюджетных средств составила 5 922 тыс. рублей.

68 новых троллейбусов должны быть поставлены до 15 декабря 2020 года. Из них 12 единиц транспорта пустят по межмуниципальному маршруту № 100, следующему из города Чебоксары в Новочебоксарск.

Как сообщало ИА REGNUM, Чувашия получила из федерального бюджета более 1,17 млрд рублей на обновление троллейбусного парка. Всего будет закуплено 220 троллейбусов, в том числе в 2020 году — 68, из них 16 будут на автономном ходу. Транспорт получат Чебоксары и Новочебоксарск, в том числе в столице Чувашии новые троллейбусы планируется запустить на наиболее загруженных маршрутах: №№1, 4 и 18.