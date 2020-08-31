Барнаул, 31 августа, 2020, 07:52 — ИА Регнум. Отдыхающие сообщают о загрязнении озера Горькое-Перешеечное в Егорьевском районе Алтайского края. В сообществе «Барнаул 22» опубликованы фотографии, на которых видно, что поверхность водоема покрыта каким-то пенным синим налётом.

Цитата из группы «Барнаул 22» Загрязнение озера Горькое-Перешеечное в Егорьевском районе Алтайского края

При этом очевидцы утверждают, что на берегу невозможно находиться из-за стойкого химического запаха краски.

«Рыба гибнет и всплывает, ею усеян весь берег», — сообщают местные жители. На место уже выехал экологический инспектор министерства природы Алтайского края.