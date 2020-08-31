Салехард, 31 августа, 2020, 07:39 — ИА Регнум. Родители из ямальского города Лабытнанги жалуются, что их детей не допускают к занятиям 1 сентября без отрицательного результата анализа на коронавирусную инфекцию. Дискуссия на данную тему развернулась в паблике «Лабытнанги сегодня» в социальной сети «ВКонтакте».

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"В школе сказали, кто возвращается из отпуска, нужно, чтобы родители сделали тест на корону или не допустят до занятий детей. Кто будет оплачивать 1300 рублей за него? Что делать родителям, у кого нет лишних 1300? Сразу скажу: на работу мне этот тест не нужно, я ещё в отпуске. Если наша школа решили, что нужно делать тест, то пусть и оплачивает его. Или решили подзаработать на школьниках? Тогда сделайте бесплатно», — сообщается анонимно в паблике.

Начальник управления образования Лабытнанги Людмила Муратова отреагировала на возмущение, акцентировав, что требование справки о результатах теста на коронавирусную инфекцию от школьников является незаконным, и попросила проинформировать, в каких школах от детей требуют тест на COVID-19.