Ямальский район, Ямало-Ненецкий АО, 31 августа, 2020, 07:07 — ИА Регнум. В Ямальском районе найдены тела, пропавших 20 августа тундровиков. Предположительно, они утонули, сообщает телерадиокомпания «Ямал-Регион» со ссылкой на руководителя ярсалинского подразделения «Ямалспаса» Дениса Розборского.

Пресс-служба департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО В ходе поисков были задействованы все силы

Напомним, четверо местных жителей вышли на лодке «казанка» из Нового Порта к себе в чум, находящийся в 45 километрах южнее. На связь с тех пор они не выходили, к месту назначения не прибыли. Их поисками занимались спасатели, волонтёры. местное население. Были задействованы дроны и вертолёт.

Тела погибших были найдены вдоль береговой линии в районе Нового Порта.