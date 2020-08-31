Чебоксары, 31 августа, 2020, 07:04 — ИА Регнум. Чебоксарские школьные поисковые отряды вместе с наставниками продолжают работу в районах и городах республики в рамках проекта «Героические страницы Сурского и Казанского оборонительных рубежей». В Ядринском районе в ходе поисковых работ обнаружены новые фрагменты оборонительных сооружений, сообщил ИА REGNUM начальник управления образования администрации Чебоксар Дмитрий Захаров.

Администрация Чебоксар Орудия труда и предметы быта строителей

Очередной выезд поискового отряда чебоксарской гимназии № 1 оказался очень плодотворным: в Ядринском районе вдоль реки Суры были выявлены новые фрагменты укреплённых окопов и блиндажей. Севернее села Ильина Гора (Выселок-1) сохранился ряд деревянных столбов.

«Вбитые в землю, они держали бревенчатые стены окопов. Удалось обнаружить орудия труда и предметы быта строителей. Топор, клин железный для забивания в мерзлую землю, обод от колеса телеги. Эти предметы говорят о тяжёлой работе строителей рубежей. Обух топора сильно сбит ударами, лезвие — переточено. Сам топор был сломан во время работы и, вероятно, был брошен здесь же, на отвале», — говорит Дмитрий Захаров.

Администрация Чебоксар Сохранившийся рубеж обороны в Ядринском районе

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Героические страницы Сурского и Казанского оборонительных рубежей» охватывает все районы Чувашии, где в 1941—1942 годах возводились рубежи. В настоящее время завершаются предварительные полевые поисковые экспедиций, в планах — военно-историческая реконструкция, издание сборника воспоминаний участников строительства, составление образовательных экскурсионных маршрутов.

Ранее участки Сурского рубежа начали восстанавливать в Шумерле и Алатыре.

Напомним, 2021 год решением врио главы Чувашии Олега Николаева объявлен Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

Администрация Чебоксар Сохранившийся рубеж обороны в Ядринском районе

Отметим, на строительство оборонительных рубежей в 1941—1942 годах была мобилизована треть трудоспособного населения — 170 тыс. человек. И этот масштаб до сих пор потрясает — ни одно строительство на территории в Чувашии больше не собирало такое количество народа. При этом во время строительства рубежей обороны вручную в рекордные 45 дней вырыто 5 млн кубометров земли: для сравнения, за 12 лет строительства Чебоксарской ГЭС (всесоюзной стройки, начатой в 1967 году) было переработано около 70 млн кубометров земли, то есть по простым арифметическим подсчётам — более 5,8 млн кубометров в год. Но это было сделано уже не вручную, а за счёт использования тяжёлой техники (тракторов, бульдозеров, экскаваторов).