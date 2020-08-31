Кемерово, 31 августа, 2020, 07:03 — ИА Регнум. В Кемеровской области 13-летняя девочка в тяжёлом состоянии была доставлена в отделение анестезиологии-реанимации для детей клинической больницы им. С. В. Беляева. Выяснилось, что она уже полгода не питается нормально. По словам самой девочки, кто-то в школе отметил, что у неё лишний вес, и она решила похудеть, выбрав радикально жёсткую диету — «ноль калорий». Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Carly Sheil Пустая тарелка

У школьницы наблюдалась красная сыпь по всему телу, она была вялой, сонной, не садилась, поворачивалась с трудом. Последнюю неделю её беспокоили тошнота, рвота, боли в животе. Родители привезли её в стационар. С марта пациентка похудела на 20 килограммов.

«Такое истощение чрезвычайно опасно, организм буквально изъедает себя, вернуться к норме сложно. Просто накормить такого человека бывает невозможно, естественным путём питание не усваивается, и только в течение нескольких месяцев, постепенно, организм адаптируется к приёму пищи, лечебные мероприятия направлены на восстановление так называемой толерантности к пище с последующей коррекцией дефицита массы тела и длительной реабилитацией», — рассказал заместитель главного врача по педиатрии, кандидат медицинских наук Александр Голомидов.

В настоящее время вес девочки составляет 26 кг. Она получает питание внутривенно, частично — через зонд. Также ей необходима консультация психолога.

Врачи просят родителей внимательнее относится к тому, как и чем питаются их дети, особенно девушки-подростки.