Пермь, 31 августа, 2020, 06:23 — ИА Регнум. В Перми пожилая женщина, упавшая и получившая травму головы, более часа ждала бригаду скорой помощи, сообщают пользователи соцсети.

Иван Шилов ИА REGNUM Не скорая медицинская помощь

Как утверждают очевидцы, бабушка лежала в крови на улице. Прохожие пытались вызвать скорую, но диспетчер отвечал, что нет машин. В результате медики приехали на место происшествия спустя один час 15 минут.

В краевом минздраве сообщили, что женщина госпитализирована, ей оказали необходимую помощь. По факту долгого ожидания специалистов скорой проводится служебная проверка.

Со своей стороны проверку проводит прокуратура Орджоникидзевского района Перми. Надзорное ведомство намерено дать оценку исполнения медицинской организацией требований законодательства в сфере здравоохранения.