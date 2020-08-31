Москва, 31 августа, 2020, 08:17 — ИА Регнум. Соревнования по новой военной спортивной дисциплине под названием интеллектуальный биатлон прошли в рамках военно-технического форума «Армия-2020» в подмосковной Кубинке в воскресенье, 30 августа. Этот вид спорта объединил такие далекие друг от друга дисциплины как стрельба из штатного оружия и шахматы, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Анна Новикова ИА Красная Весна Военно-технический форум «Армия-2020»

Состязания по необычному спорту включают два этапа: шахматную блиц-игру и выполнение военных нормативов по стрельбе. При этом количество патронов для стрельбы каждый участник получает по результатам шахматной партии в соответствии с количеством и значимостью выигранных у соперника фигур. Всего в соревнованиях приняли участие более 60 человек из числа гостей и участников форума. Первое место занял представитель Рязанского высшего воздушно-десантного училища подполковник Максим Савельев.

Ранее сообщалось, что международный военно-технический форум «Армия-2020» прошел с 23 по 30 августа под эгидой Минобороны России. На форуме были представлены последние достижения российской оборонной промышленности, а также проекты по адаптации военных технологий для гражданского применения.