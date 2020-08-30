Вашингтон, 31 августа, 2020, 01:29 — ИА Регнум. Беспорядки и насилие в городах США можно остановить только применив силу. Такое заявление сделал 30 августа президент США Дональд Трамп в своём Twitter.

(сс) Mike Shaheen Беспорядки в США

Трамп подверг резкой критике действия мэра Портленда, демократа Теда Уилера. Американский лидер назвал главу Портленда, где до сих пор наблюдаются масштабные беспорядки, «безумным, леворадикальным, ничего не делающим демократом» и «болваном», наблюдающим за гибелью своего города.

Также американский лидер добавил, что остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, которыми управляют демократы, можно лишь силой. Для восстановления правопорядка в городах США Трамп предлагает задействовать Национальную гвардию, но местные власти отказываются от этого предложения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Трамп назвал успешной операцию по восстановлению правопорядка в городе Кеноше в американском штате Висконсин. В город по просьбе местных властей были направлены бойцы Национальной гвардии США.