Париж, 30 августа, 2020, 22:48 — ИА Регнум. За минувшие сутки во Франции было выявлено 5413 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 августа сообщает минздрав страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным министерства, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 277 943.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 во Франции на данный момент составляет 30 606.

Как передавало ИА REGNUM, 30 августа в министерстве здравоохранения Британии сообщили, что на территории страны за прошедшие сутки выявили 1715 новых случаев заражения коронавирусом.

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