Подгорица, 30 августа, 2020, 22:13 — ИА Регнум. На состоявшихся 30 августа парламентских выборах в Черногории правом голоса воспользовались 409 880 граждан, или 75,9% от общего числа избирателей, сообщил Центр демократических преобразований (CDT). По их словам, на парламентских выборах в 2016 году явка к 20:00 составила 73,4%, а в 2012 году — 70,6%. Избирательные участки для проведения парламентских выборов и выборов в пяти муниципалитетах Черногории закрылись в 20:00.

ИА REGNUM Выборы

Право голоса имели 540 026 граждан, в парламентских выборах приняли участие шесть коалиций и пять политических партий. Это были одиннадцатые парламентские выборы с момента введения многопартийной системы и пятые после обретения Черногорией независимости.