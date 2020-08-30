Санкт-Петербург, 30 августа, 2020, 21:23 — ИА Регнум. Рост уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией в Петербурге в конце августа связан с возвращением в город взрослых и детей из отпусков и каникул. Тем временем здравоохранение Петербурга готовится к возможной второй волне COVID-19. Об этом телеканалу «78» рассказал председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

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Напомним, с 21 августа в Петербурге ежедневно регистрируется по 180−189 новых случаев заражения, хотя до этого показатель держался на уровне 150−160 случаев в сутки.

Как полагает Дмитрий Лисовец, многие горожане к сентябрю возвращаются из других регионов, где пик пандемии пока не пройден. Он сообщил о цифрах ежедневной госпитализации пациентов с COVID-19.

«Число пациентов, которых госпитализируют в стационары, составляет примерно 170 пациентов в день», — сказал глава комздрава, пояснив что этот уровень держится порядка шести-семи недель.

Лисовец затруднился спрогнозировать время прихода и силу второй волны коронавирусной эпидемии, выразив надежду, что эта волна будет не такая выраженная, как первая.

По словам чиновника, город подготовит на осень, когда к «ковиду» добавятся грипп и ОРВИ, намного больше коек, чем понадобилось во время первой волны коронавируса.

«Кроме того, формируются запасы СИЗ, лекарственных средств, оснащены необходимым оборудованием те больницы, которые потенциально понадобятся», — отметил Лисовец.

Те медучреждения, которые сейчас лечат COVID-19, останутся в строю. Но если начнется новый подъем заболеваемости, «будем перепрофилировать и другие медицинские организации», сообщил глава комитета по здравоохранению.

«Чуть более трех тысяч коек работает в данный момент для больных коронавирусом. Осенью и зимой можем развернуть и до 12, и до 13 тысяч», — уточнил Лисовец.

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Напомним, за последние сутки в Петербурге зафиксировано 186 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Пять человек скончались. Летальность COVID-19 в Петербурге остается самой высокой в стране. Всего в городе от этой болезни скончался 2421 человек. Выздоровели 25 693 человека.