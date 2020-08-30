Москва, 30 августа, 2020, 20:50 — ИА Регнум. Свидетель защиты актера Михаила Ефремова Александр Кобец, который утверждал об отсутствии актера за рулем машины в момент смертельного ДТП, успешно прошел полиграф. Об этом рассказал адвокат Ефремова Эльман Пашаев.

DENKernel Полиграф

«Я с ним встречался два раза. Пропустил через полиграф (чтобы убедиться в достоверности его показаний)», — сказал Пашаев в эфире телеканала НТВ.

По словам Пашаева, Кобец описал человека, который якобы был за рулем машины Ефремова — это мужчина младше 40 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня в центре Москвы актёр Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения выехал на полосу встречного движения и врезался в отечественный автомобиль. В результате водитель автомобиля скончался.

Ранее на сайте объявлений Avito появилось сообщение о продаже билетов в первый ряд на процесс по делу Ефремова, автор которого брался организовать посещение заседания суда за 500 тыс. рублей. Сейчас объявление удалено с сайта.

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