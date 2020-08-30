Амстердам, 30 августа, 2020, 20:08 — ИА Регнум. В Нидерландах из музея Хофьи ван Арден в городе Лердам украли картину художника Франса Халса «Двое смеющихся юношей», сообщила полиция Утрехта.

Франс Халс, «Двое смеющихся юношей», 1626-1627 г

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 26 августа. Неизвестные взломали дверь запасного выхода музея и украли произведение искусства, возбуждено уголовное дело.

Напомним, картину Франса Халса «Двое смеющихся юношей» крали в 1988 и 2011 годах. В первый раз после кражи картину удалось найти спустя три года, во второй раз — спустя шесть месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта 2020 года из музея Зингера Ларена в Нидерландах украли картину Винсента Ван Гога. Известно, что она была взята музеем в аренду из коллекции Музея Гронингер.

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