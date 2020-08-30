Подгорица, 30 августа, 2020, 19:05 — ИА Регнум. Явка на парламентские выборы в Черногории составила порядка 64% на 16:00 по местному времени. Об этом 30 августа сообщил руководитель главной избирательной комиссии (ГИК) страны Алекса Иванович во время общения с журналистами.

launedekeg.wordpress.com Выборы

«В Черногории на выборы вышли 63,83% избирателей», — отметил Иванович, добавив, что на сайт избирательной комиссии обрушивались хакерские атаки.

Наибольшая явка отмечена в городе Шавник, здесь свой голос отдали порядка 81% избирателей.