Харьков, Украина, 30 августа, 2020, 17:59 — ИА Регнум. Девять человек, которые подозреваются в нападении на автобус с людьми в Харьковской области, арестовали на Украине. Об этом 30 августа сообщили в пресс-службе управления нацполиции в Харьковской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские неонацисты

«Они (подозреваемые) будут находиться под стражей 60 суток без права внесения залога», — говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Отмечается, что соответствующее постановление принял судья Киевского районного суда Харькова.

Как передавало ИА REGNUM, 27 августа заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что правоохранительные органы задержали в стране людей, которые подозреваются в обстреле автобуса с членами организации «Патриоты — За жизнь» на трассе Киев — Харьков.

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