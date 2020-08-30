Оренбург, 30 августа, 2020, 17:53 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 30 августа, от коронавирусной инфекции скончалась одна пациентка, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Скончалась женщина 1967 года рождения из Медногорска. У нее подтвержденная пневмония и положительный результат теста на коронавирус.

С начала пандемии в регионе выявлен 9 861 случай заражения коронавирусом. Оправились от болезни 8 548 пациентов. Продолжают лечение в больницах 716 человек, из которых 68 — в тяжёлом состоянии.