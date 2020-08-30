Тюмень, 30 августа, 2020, 17:44 — ИА Регнум. В Тюменскую область вакцина от коронавируса только к концу 2020 года. Об этом сообщила замгубернатора региона Ольга Кузнечевских.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Чиновница отметила, что в России начался третий этап клинических исследований вакцины от новой коронавирусной инфекции. В них примут участие порядка 40 тысяч добровольцев.

В Тюменской области сейчас организована работа по подготовке медперсонала к вакцинации от COVID-19.