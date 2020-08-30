Москва, 30 августа, 2020, 16:29 — ИА Регнум. Более 10 авиарейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы. Об этом в воскресенье, 30 августа, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Дарья Антонова ИА REGNUM Домодедово

Так, по состоянию на 16:25 мск в аэропорту «Домодедово» отменено четыре рейса, еще семь задержано; в аэропорту «Внуково» задержано два рейса, еще два отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в столичных воздушных гаванях не сообщаются.

Напомним, 27 августа на сайте «Метеоновости» сообщалось, что количество осадков, выпавших в столице РФ с начала 2020 года, превысило годовую норму.