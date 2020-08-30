Вашингтон, 30 августа, 2020, 16:21 — ИА Регнум. Командование ВВС США в Европе и Африке назвало «небезопасным и непрофессиональным» перехват американского стратегического бомбардировщика В-52 в небе над Черным морем российскими Воздушно-космическими силами. Об этом сообщает пресс-служба американского военного ведомства.

U.S. Air Force Стратегический бомбардировщик B-52H

Напомним, что два истребителя Су-27 ВКС России были подняты в воздух для перехвата неопознанной цели, следовавшей к границам РФ в Черном море. При перехвате выяснилось, что это американский стратегический бомбардировщик В-52, который способен наносить ядерные удары.

Российские летчики приблизились к B-52 на безопасное расстояние для идентификации. На обратный курс они легли после того, как американский бомбардировщик отвернул от границ России.

Однако командование ВВС США в Европе и Африке считает, что все было иначе.

«Пилоты двух российских Су-27 перехватили бомбардировщик B-52 ВВС США, который выполнял штатные операции над международными водами Черного моря. Российские пилоты летели небезопасно и непрофессионально», — сказано в сообщении.

Уточняется, что российские истребители якобы несколько раз пересекали траекторию полета американского бомбардировщика в пределах 30 метров от носовой части самолета, находясь на одной и той же высоте. И при этом российские Су-27 якобы использовали режим форсажа, что приводило к сильной турбулентности и ограничивало возможности B-52 по маневрированию.

Стоит отметить, что американские стратегические бомбардировщики не просто так летают у границ России — они отрабатывают нанесение ядерных удар по целям на территории РФ.