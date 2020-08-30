Неклиновский район, Ростовская область, 30 августа, 2020, 16:11 — ИА Регнум. Военно-исторический комплекс «Самбекские высоты», открытие которого состоялось сегодня, 30 августа, в Неклиновском районе Ростовской области, одновременно смогут посещать более 3 тыс. человек ежедневно. Донской губернатор Василий Голубев в приветственной речи подчеркнул, что новый музей — это «ответ историческому беспамятству».

Donland.ru Открытие военно-исторического комплекса «Самбекские высоты»

Участие в церемонии открытия музейного комплекса приняли министр культуры РФ Ольга Любимова, главы субъектов России, ветераны, военнослужащие Южного военного округа, поисковые отряды, молодёжь.

«Сегодня на защиту памяти встаёт народный музейный комплекс «Самбекские высоты». Это наш ответ историческому беспамятству. Наша благодарная память о простых, скромных, мужественных людях, изменивших мир. И, наконец, это огромное человеческое спасибо от новых поколений. Будем помнить всех, кто погиб в боях, в оккупации, приближая освобождение от фашистов», — сказал глава региона.

ИА REGNUM напоминает, что создание крупнейшего музея войны на Дону началось в 2015 году. Этому предшествовали два года подготовительных работ. Свою лепту в реализацию масштабного проекта внесли 15,7 тыс. человек, которые внесли пожертвования на строительство комплекса.

Площадь музейного комплекса составляет почти 14 гектаров и состоит из нескольких объектов. Здесь расположена Аллея памяти, где покоятся останки павших бойцов Красной армии, «Мемориал Славы «Героям прорыва Миус-фронта и освобождения Таганрога», «Военно-исторический музей», «Памятник солдату», «Высота народной памяти», «Сад Победы», интерактивная площадка «Прорыв».