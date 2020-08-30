Вашингтон, 30 августа, 2020, 16:09 — ИА Регнум. Планировавшийся на 30 августа запуск ракеты-носителя Falcon 9 с пакетом спутников Starlink перенесён из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба компании SpaceX.

SpaceX Ракета Falcon 9

Ракета-носитель Falcon 9 должна была стартовать с площадки LC-39A космодрома на мысе Канаверал во Флориде в 17:12 мск. Однако за два часа до запуска в SpaceX приняли решение об отмене операции.

«Запуск спутников Starlink отменён из-за ненастной погоды во время предстартовых операций. Следующая попытка запуска будет предпринята 1 сентября», — отметили в SpaceX.

Также на 30 августа запланирован запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником Национальной комиссии по космической деятельности Аргентины SAOCOM. В SpaceX отмечают, что этот пуск не отменён. Метеорологи прогнозируют 40% вероятность благоприятной погоды для старта.

Компания SpaceX формирует группировку спутников Starlink для предоставления широкополосного доступа к сети интернет в районах, не охваченных наземными телекоммуникационными сетями. В настоящее время на орбите развёрнуто 595 спутников Starlink, а общее количество аппаратов в составе группировки должно составить до сорока тысяч.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, летом 2020 года компания SpaceX начала тестировать систему спутникового интернета Starlink в Канаде и северных районах США.