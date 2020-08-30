Курган, 30 августа, 2020, 16:09 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки лабораторно подтверждены 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из них 17 выявлено в Кургане, который остаётся основным очагом заражения, один — в Шадринске, остальные в Петуховском, Шумихинском и Шатровском районах.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 30 августа, по данным штаба, зарегистрирован 2981 случай заражения новой коронавирусной инфекцией.

По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в Курганской области к 30 августа от коронавируса излечились 2577 человек, 17 пациентов с COVID-19 скончались.