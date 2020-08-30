Цхинвал, 30 августа, 2020, 16:04 — ИА Регнум. Власти Южной Осетии планируют открыть границу с Российской Федерацией 15 сентября. Об этом сообщила пресс-служба президента республики Анатолия Бибилова.

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Напомним, что запрет на пересечение границы России и Южной Осетии действует с начала апреля. Запрет был введен в связи с пандемией коронавируса.

По словам Бибилова, в ближайшее время будут согласованы действия с российской стороной и созданы одинаковые условия для пересечения границы гражданами обеих стран. Если все согласительные процедуры пройдут быстрее, то и границу можно будет открыть даже раньше 15 сентября.

«Считаю, что дорогу нужно открыть с 15 сентября без ограничений. За это время наши дети пойдут в школу, начнется учебный процесс в полном объеме. При этом принимая во внимание возможные риски с открытием границы. Поэтому поручаю министерству здравоохранения нарастить имеющиеся на сегодняшний день запасы медикаментов и расходных материалов, а также быть готовыми принимать больных», заявил президент Южной Осетии.

При этом власти Южной Осетии подчеркивают, что в случае вспышки коронавируса уже на территории республики, ограничительные меры, в том числе и закрытие границ, могут быть восстановлены.