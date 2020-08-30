Киев, 30 августа, 2020, 16:00 — ИА Регнум. На неподконтрольную Киеву часть Донбасса готовы приехать для прямых переговоров глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук и его первый заместитель Витольд Фокин. Об этом заявил сам Фокин в интервью изданию СТРАНА.ua.

President.gov.ua Леонид Кравчук

«При наличии конкретных гарантий безопасности (Леонид Кравчук) готов поехать со мной на Донбасс, — рассказал Фокин. — С президентом (президент Украины Владимир Зеленский) я не встречался, его мнение мне неизвестно».

По его словам, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу хочет своими глазами увидеть людей на неподконтрольном Киеву территории и «узнать, чем они дышат».

Как передавало ИА REGNUM, 19 августа глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук на брифинге заявил, что 19 августа он уже общался с представителями Донецка и Луганска.

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