Ростов-на-Дону, 30 августа, 2020, 15:55 — ИА Регнум. В Ростовской области состоялось открытие крупнейшего на Дону музея — народного военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты». Участие в церемонии, которая состоялась в Неклиновском районе, приняла министр культуры России Ольга Любимова, передаёт ИА REGNUM 30 августа.

Donland.ru Открытие военно-исторического комплекса «Самбекские высоты»

«Музейный комплекс впечатляет своими размерами и продуманными экспозициями с использованием интерактивных решений. Уверена, что это место станет центром притяжения для сотен тысяч людей, которые чтят память воинов и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны», — сказала министр.

Ветеран Великой Отечественной войны, прошедший всю войну от Ростова до Берлина, участник кровопролитных боёв на Дону, штурма Рейхстага Григорий Никаноров вручил представителю всероссийского детско-юношеского патриотического общественного движения «Юнармия» символ мемориального комплекса.

Участники церемонии почтили память павших в годы военного лихолетья солдат минутой молчания.