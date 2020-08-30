Москва, 30 августа, 2020, 16:05 — ИА Регнум. Защитник Роман Нойштедтер признался, что он не ожидал, что его вызовут в состав сборной России по футболу. Об этом он 30 августа рассказал журналистам.

Кирилл Венедиктов Роман Нойштедтер

«Очень рад снова быть в сборной России. Честно говоря, не рассчитывал на вызов в сборную, но я индивидуально тренировался с моим тренером три последние недели», — сказал Нойштедтер.

Также он отметил, что очень обрадовался, когда главный тренер российской футбольной сборной Станислав Черчесов позвонил ему по этому поводу и выразил главному наставнику сборной свою благодарность за то, что находится в команде и готовится к предстоящим ей в сентябре играм.

Отметим, Роман Нойштедтер в 2019 году вошел в состав московского клуба «Динамо» и по окончании действия контракта игрока в июле клуб не стал продлевать соглашение с футболистом. В настоящее время защитник пребывает в статусе свободного агента.