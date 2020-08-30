Москва, 30 августа, 2020, 15:37 — ИА Регнум. Причиной крушения истребителя Су-27 ВКС России 25 марта во время планового полета стал взрыв двигателя авиационной ракеты после ее схода при выполнении учебного пуска. Об этом сегодня, 30 августа, заявил начальник службы безопасности полетов ВС РФ Сергей Байнетов.

Mil.ru Истребитель-перехватчик Су-27

Напомним, что 25 марта около 20:10 по московскому времени над акваторией Черного моря в 50 километрах от Феодосии при проведении плановых полетов пропала отметка на экранах средств объективного контроля от истребителя Су-27.

В 20:11 по московскому времени был зафиксирован радиосигнал аварийного маяка в данном районе. В район поиска был направлен самолет Ан-26, вертолет Ми-8 и малый противолодочный корабль Черноморского флота. Поиски пилота были осложнены плохими погодными условиями и темным временем суток. Позднее поиски пилота были прекращены.

Байнетов назвал причину крушения самолета.

«Выводы комиссии однозначны. Причинами авиационной катастрофы явился подрыв двигателя ракеты на траектории после ее схода», — сказал он.