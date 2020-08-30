Токио, 30 августа, 2020, 15:35 — ИА Регнум. Построенные с помощью суперкомпьютера Fugaku модели показали, что максимальное количество респираторных выделений при кашле и дыхании блокируют маски из нетканых материалов. Об этом сообщает Nikkei Asian Review.

Медицинские маски

Построением моделей с помощью мощнейшего в мире суперкомпьютера занимались специалисты японского Институте физико-химических исследований (RIKEN). Целью исследования было определение эффективности масок из хлопка, полиэстера и нетканых материалов при блокировании респираторных капель при дыхании и кашле.

Эксперимент показал, что маски всех типов блокировали не менее 80% респираторных капель, однако маски из нетканых материалов значительно лучше справились с блокированием малых капель размером менее 20 микрон. Маски из нетканых материалов пропускали около 10% таких респираторных капель, а маски из других материалов — до 40%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, суперкомпьютер Fugaku был запущен в первой половине 2020 года. В июне он возглавил список мощнейших вычислительных систем рейтинга Top500.