Калуга, 31 августа, 2020, 12:12 — ИА Регнум. В Калужской области за шесть месяцев 2020 года налоговые и неналоговые доходы получены в сумме 24 млрд рублей. Это на 1,1 млрд рублей ниже поступлений соответствующего периода 2019 года, что связано с непростой экономической ситуацией в период пандемии новой коронавирусной инфекции. Доходы областного бюджета в этом периоде составили 29,4 млрд рублей, что на 4,7% больше поступлений за шесть месяцев 2019 года. Об этом 31 августа заявила на заседании регионального правительства министр финансов области Валентина Авдеева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru Расходы связанны с достижением целевых показателей региональных составляющих национальных проектов, на реализацию которых было направлено 8,4 млрд рублей

Расходы бюджета превысили 30 млрд рублей. Темп их роста к аналогичному периоду 2019 года — 115,8%. На нужды социального характера направлено свыше 66% их общего объема, или 20 млрд рублей. Около 98% расходов — программные.

Участники заседания отметили, что бюджет области направлен на повышение уровня жизни жителей региона. В основном, расходы связанны с достижением целевых показателей региональных составляющих национальных проектов, на реализацию которых было направлено 8,4 млрд рублей.