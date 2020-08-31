Более 1 млрд рублей недополучил за полгода бюджет Калужской области
Калуга, 31 августа, 2020, 12:12 — ИА Регнум. В Калужской области за шесть месяцев 2020 года налоговые и неналоговые доходы получены в сумме 24 млрд рублей. Это на 1,1 млрд рублей ниже поступлений соответствующего периода 2019 года, что связано с непростой экономической ситуацией в период пандемии новой коронавирусной инфекции. Доходы областного бюджета в этом периоде составили 29,4 млрд рублей, что на 4,7% больше поступлений за шесть месяцев 2019 года. Об этом 31 августа заявила на заседании регионального правительства министр финансов области Валентина Авдеева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Расходы бюджета превысили 30 млрд рублей. Темп их роста к аналогичному периоду 2019 года — 115,8%. На нужды социального характера направлено свыше 66% их общего объема, или 20 млрд рублей. Около 98% расходов — программные.
Участники заседания отметили, что бюджет области направлен на повышение уровня жизни жителей региона. В основном, расходы связанны с достижением целевых показателей региональных составляющих национальных проектов, на реализацию которых было направлено 8,4 млрд рублей.